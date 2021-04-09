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【賞你住商機】「賞你住」預訂網頁無法進入、旅發局籲直接聯絡酒店　酒店股表現不一（附參與酒店清單）

Hot Talk 10:49 2021/04/09

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旅發局早前宣布推出「賞你住」staycation，市民於3月26日至5月31日期間，在本地零售或餐飲實體店消費滿800元，並憑最多兩張共800元或以上的機印收據正本，可於4月9日上午10時起在旅發局「賞你住」網頁，換取500元酒店住宿計劃折扣，同一酒店訂單只可使用一次折扣優惠。不過，旅發局表示，由於「賞你住」活動反應熱烈，「賞你住」網頁暫未能進入，當局正在修復，旅發局籲市民直接聯絡參與酒店。

旅發局原訂「賞你住」折扣名額共有2萬個，以參與酒店的房間數目按比例分配，所以每間酒店獲得的配額都不同。

參與酒店名單

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市民可根據活動網站詳列的參與酒店名單及聯絡方式，憑消費收據直接聯絡酒店預訂，現時有約140間參與酒店的所有500元或以上一晚或連續兩晚住宿計劃，均適用「賞你住」折扣。

大酒店 （00045） 近期股價回升，今日再升1.1%，暫報8.06元；香格里拉 （00069） 則跌1%；九龍倉置業 （01997） 微升逾1%。

相關文章：【附優惠詳情】旅發局今起推「賞你住」　實體店消費800元可換500元酒店優惠

相關文章：【酒店staycation】半島酒店母企CEO：本地生意「做極有限」　國際旅遊為復甦最低門檻　今年「零花紅」

 

編輯：陳韻妍

港股 酒店 香格里拉（00069） 九龍倉置業（01997） 大酒店（00045） 餐飲 零售 旅發局

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