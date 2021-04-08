【阿斯利康疫苗】停用國家一覽 血栓引起關注

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月08日 時間15:00）
歐洲藥品管理局（European Medicines Agency，簡稱EMA）宣布，血栓以及血小板低下是阿斯利康疫苗一種極為罕見的副作用，但強調阿斯利康疫苗接種工作應繼續。西班牙、菲律賓等國家相繼宣布，暫停為60歲以下人士接種阿斯利康疫苗。而英國當局也建議30歲以下民眾停用阿斯利康疫苗，並改為接種其他疫苗。
【阿斯利康疫苗】EMA指血栓屬罕見副作用 英建議30歲以下避用（第二版） 【下一頁】
【阿斯利康疫苗】或與血栓有關連 英專家仍呼籲接種 【下一頁】
|國家
|停用群體
|停用期限
|瑞典
|65歲以下人士
|未知
|德國
|60歲以下人士
|未知
|西班牙
|60歲以下人士
|未知
|菲律賓
|60歲以下人士
|未知
|愛沙尼亞
|60歲以下人士
|未知
|意大利
|60歲以下人士
|未知
|荷蘭
|60歲以下人士
|未知（周四料公布新決定）
|比利時
|56歲以下人士
|持續至下月初
|加拿大
|55歲以下人士
|未知
|法國
|55歲以下人士
|未知
|英國
|30歲以下人士
|未知
|丹麥
|全面停用
|持續至4月中
|挪威
|全面停用
|持續至4月中
備註：更新至本港4月8日下午
比利時、西班牙、菲律賓及愛沙尼亞等國於周三（7日）宣布，暫停為較年輕群體接種阿斯利康疫苗。比利時衛生部長范登布羅克（Frank Vandenbroucke）表示，該國將於接下來的四周重新評估阿斯利康疫苗。但他表示56歲以下群體當中，只有極少數人會於4月接種阿斯利康疫苗，認為停用的決定對疫苗接種計劃影響不大。
EMA早前發表聲明指，委員會深入調查了86宗血栓個案，考慮所有現有數據後得出結論，血栓以及血小板低下共同出現，屬阿斯康利疫苗副作用，但發生機會極低，大部分患者是60歲以下女性，並在接種後兩周內發生。但EMA堅稱接種阿斯利康疫苗的益處大於副作用的風險，建議各國繼續接種。
英國政府顧問委員會其後建議，30歲以下年輕人應改為接種輝瑞（Pfizer）或Moderna疫苗。
責任編輯：鄭錦玲