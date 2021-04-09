【阿斯利康疫苗】停用國家一覽 多國關注血栓（不斷更新）

▲ 比利時、西班牙、菲律賓等國家相繼宣布，暫停為60歲以下人士接種阿斯利康疫苗。

歐洲藥品管理局（European Medicines Agency，簡稱EMA）宣布，血栓以及血小板低下是阿斯利康疫苗一種極為罕見的副作用，但強調阿斯利康疫苗接種工作應繼續。澳洲及荷蘭等國家相繼宣布，繼續暫停為較年輕群體接種阿斯利康疫苗。而英國當局也建議30歲以下民眾停用阿斯利康疫苗，並改為接種其他疫苗。

【阿斯利康疫苗】EMA指血栓屬罕見副作用 英建議30歲以下避用（第二版） 【下一頁】

【阿斯利康疫苗】或與血栓有關連 英專家仍呼籲接種 【下一頁】

國家 停用群體 停用期限 瑞典 65歲以下人士 未知 德國 60歲以下人士 未知 西班牙 60歲以下人士 未知 菲律賓 60歲以下人士 未知 愛沙尼亞 60歲以下人士 未知 意大利 60歲以下人士 未知 荷蘭 60歲以下人士 未知 比利時 56歲以下人士 持續至下月初 加拿大 55歲以下人士 未知 法國 55歲以下人士 未知 澳洲 50歲以下人士 未知 英國 30歲以下人士 未知 丹麥 全面停用 持續至4月中 挪威 全面停用 持續至4月中

備註：更新至本港4月9日上午

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，他接獲澳洲免疫技術諮詢小組的建議，不會向50歲以下人士接種阿斯利康疫苗。荷蘭早前已限制60歲以下人士接種阿斯利康疫苗，當局期間審視接種計劃並於周四（8日）公布新安排，決定繼續限制上述群體接種。

比利時、西班牙、菲律賓及愛沙尼亞等國分別於周三（7日）及周四宣布，暫停為較年輕群體接種阿斯利康疫苗。比利時衛生部長范登布羅克（Frank Vandenbroucke）表示，該國將於接下來的四周重新評估阿斯利康疫苗。但他表示56歲以下群體當中，只有極少數人會於4月接種阿斯利康疫苗，認為停用的決定對疫苗接種計劃影響不大。

EMA早前發表聲明指，委員會深入調查了86宗血栓個案，考慮所有現有數據後得出結論，血栓以及血小板低下共同出現，屬阿斯康利疫苗副作用，但發生機會極低，大部分患者是60歲以下女性，並在接種後兩周內發生。但EMA堅稱接種阿斯利康疫苗的益處大於副作用的風險，建議各國繼續接種。

英國政府顧問委員會其後建議，30歲以下年輕人應改為接種輝瑞（Pfizer）或Moderna疫苗。

責任編輯：鄭錦玲