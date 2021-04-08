【美股分析】大摩指旅遊業將迎「黃金時代」　推薦6隻航空股

疫苗推出及疫情有望消退下，市場憧憬經濟復甦，資金換馬周期股與價值股。當中航空股年內累計升約三成，過去半年內更升逾9成，股價顯然不再低殘，不過不少分析師仍大為看好航空股，指仍有上行空間。華爾街預計航空業有望於明年超過2019年的水平，料航空業將成為經濟重新開放下的贏家之一。

大摩分析師Ravi Shanker稱：在牛市預期下，類似上世紀20年代、60年代的宏觀經濟下，能夠帶動航空流量迅速提升至遠遠超越2019年。整體而言，他給予買入評級的股票，距離其目標價仍有30%的潛在升幅，長期則有45%的潛在升幅。

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航空業現時正以V型復甦，本月早期的單日國內客運量單到達150萬人次，較去年同期的10.8萬人次大幅反彈，不過與2019年同期相比仍下降約38%。當地航空公司正增加航空載客量與人手，以處理正在增加的航班預訂，同時透過更加寬鬆的取消和變更航班費用政策，鼓勵民眾出行。美國疾控中心（CDC）認為，已經注射疫苗的市民可以在低風險下乘坐飛機出行。

另外美國疫苗接種速度好過預期，據總統拜登（Joe Biden）表示，所有美國人將於4月19日之前獲得疫苗接種資格，較之前預測的5月1日提早兩個星期，有望進一步推動全民接種。

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編輯：李勝男