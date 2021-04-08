【國美零售】談及京東及拼多多競爭 國美創辦人黃光裕豪言無有怕？

國美零售 （00493） 創辦人黃光裕於回歸國美後，首次在投資人會議亮相，昨日消息帶起一眾國美系股份炒上，大家都預期黃光裕「東山再起之作」。

黃光裕表示，電器的增長空間仍然龐大，雖然國美銷售下跌，但供應鏈優勢仍大。同時國美零售將由電器拓展至其他產品。黃表示國美經過幾個月的研究整合，認為新模式可行，而且成功率及速度將勝同業。

有投資者問與京東 （09618） 及拼多多（PDD）的競爭關係，黃光裕認為公司不排除與任何一方合作的可能性，強調在正確的經營戰略下，「誰也滅不了誰」。

不過市場對黃光裕的講法似乎不太滿意，今日國美零售股價跌近一成，回吐昨日大部分升幅。

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