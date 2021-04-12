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【新股IPO】攜程9961招股銷情一般　孖展錄44億元、超購4.9倍　國際配售獲多倍認購（附短片）

新股IPO 16:25 2021/04/12

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攜程 （新上市編號：09961） 正在招股，由於市況不明朗因素較高，攜程的孖展反應未見十分熱烈。綜合券商數據，攜程最新錄得43.98億元孖展，相當於超購約4.96倍。其中，富途證券借出20.21億元，輝立借出9億元，華盛證券借出5億元，耀才借出3.5億元。雖然攜程孖展認購反應未及前一輪新股熱潮，市場消息透露，攜程國際配售首日已獲多倍認購。

另外，攜程日前新成立上海攜程基金銷售有限公司，經營範圍包括證券投資基金銷售服務。註冊資本5000萬人民幣，法定代表人為童海。公司由攜程關聯公司攜程旅遊網絡技術（上海）有限公司全資持股。
 

圖看攜程業務及招股詳情

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攜程是次將發售約3,163.6萬股，每股發行價不高於333元，以每手50股計即入場費約16817.78元，攜程最多集資105.3億元，扣除使費後集資淨額約104億元。攜程公開招股由4月8日至4月13日中午，預計13日定價、19日掛牌。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

相關文章：【新股IPO】攜程9961即日招股每股上限333元　入場費約1.68萬元（第三版）

相關文章：【新股IPO】德勤料今年有逾10隻中概股上市　全年新股集資逾4000億元

港股 攜程集團－S（09961） IPO 孖展

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