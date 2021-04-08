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Google I/O免費開放全球參與 5月8日線上舉行

環球政經 16:50 2021/04/08

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去年因疫情嚴峻的關係，Google取消了2020年3月所舉行的Google I/O開發者大會。Google在本周宣布，2021年Google I/O開發者大會將於5月18日至20日以線上形式舉辦，並免費開放全球各地人士報名參與。

Google 人工智能研究團隊 再有一人辭職 或與公司政策有關 科學家本希奧將離任 【下一頁

目前2021年Google I/O開發者大會尚未公布有關的活動議程，預計4月底才會公開具體詳情。但今年會議上的所有內容都採用虛擬的方式，不論是技術或產品發表的內容，而且是次Google I/O的所有演講都可讓大眾能隨時及重複觀看。但是，部分活動仍須預約登記以保留參與的資格，例如Workshop、Ask Me Anything Sessions (AMAs)、個人化內容、會議上的QA、聯誼、I/O Adventure等。

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Google I/O是由Google公司所舉辦的網路開發者大會，旨在發表各式各樣的新產品或服務，同時也舉辦技術研討會。

 

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責任編輯：羅浩濂

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