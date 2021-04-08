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蘋果更新「Find My」功能　可支援第三方產品尋找遺失裝置

科技 14:53 2021/04/08

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蘋果（Apple）宣布更新「Find My」 （尋找）功能，讓第三方產品可透過安全及私密的網絡提供尋找功能。

不少人都試過利用iPhone的「尋找」功能來追尋遺失物品，最近蘋果（Apple）宣布更新「Find My」 （尋找）功能，讓第三方產品可透過數以億計Apple裝置組成的私密網絡，提供安全的尋找功能。

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＜＜【iPhone 13】蘋果將如期發布iPhone 13　台積電計劃5月份量產A15芯片

Apple旗下的iPhone、iPad、iPod touch 及Mac裝置均提供「Find My」程式，現時用戶可透過Siri語音指令打開該功能。另外，「Find My」 網絡可支援更多延伸功能，即使用戶遺失的裝置未有連接網絡，仍能透過藍牙無線技術，偵測遺失的裝置或附近物品位置。而且過程經過點對點加密保護，Apple和第三方製造商均無法查看裝置位置或資訊。

另外，據9to5Mac報道指出，iOS 14.5 beta系統中出現「Item Safety Alert 」（追蹤物品警報）功能，若「Find My」 程式發現正在追蹤未知的設備，手機則會自動發出通知，用戶可選擇刪除或禁用，防止不法分子進行惡意追蹤。

＜＜【Macbook舊款淘汰】2012年版13吋MacBook Pro淘汰　未來不再有硬件維修服務

Apple指出，「尋找 app 的網絡配件」計劃可讓配件開發商將現有的或全新產品連接至「尋找」網絡，同時必須遵守Apple所有隱私保護措施。目前支援「Find My」 功能的第三方產品包括：VanMoof S3 及 X3 電動單車、Belkin SOUNDFORM Freedom 真無線耳機，以及Chipolo ONE Spot物品尋找器，將於下星期起推出。

責任編輯：李寶如

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