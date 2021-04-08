首爾釜山市長補選慘敗 南韓執政黨聲勢不再

南韓首爾及釜山市當地時間周三（7日）舉行市長補選選舉，南韓總統文在寅所屬執政黨共同民主黨慘敗。首爾和釜山市長之位皆由南韓最大在野黨，親美保守派國民力量取得。是次市長選舉被視為明年南韓總統選舉前哨戰，若國民力量實現政權交替，南韓外交路線或出現轉變。文在寅表示將嚴肅接受國民問責，恢復經濟穩定民生。

兩市市長補選於周四（8日）凌晨完成點票程序，首爾和釜山投票率分別達58.2%和52.7%，是首次有補選達過半投票率。民意更傾向保守黨的首爾市江南三區，投票率更逼近60%。分析認為由於執政黨樓市政策失敗、黨員被揭多性醜聞等多個因素催動引致慘敗。

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首爾市補選中，國民力量候選人吳世勛以57.61%得票率，擊敗共同民主黨候選人朴映宣當選。釜山市補選中，國民力量候選人朴亨埈更以62.68%得票率，遠拋共同民主黨候選人金榮春當選。吳世勛和朴亨埈周四起，正式開始履職。是次為保守黨分別時隔10年和4年，重奪首爾市長和釜山市長職位，亦為共同民主黨時隔5年後於全國範圍選舉中慘敗。

《韓聯社》報道，兩場補選被視為明年總統大選的前哨戰，國民力量在國會議員選舉慘敗後，時隔一年成功扭轉政治局面，實現政權交替局面可能進一步提升。國民力量立場親美反中，過去一直敵視北韓，對中國保持懷疑態度。《華爾街日報》分析指，國民力量若能延續是次選舉氣勢，贏得明年3月總統大選，在中美摩擦不斷、北韓態度轉趨強硬時期，南韓外交政策或會截然不同。

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青瓦台發言人表示，文在寅將會嚴肅接受國民問責。未來會以更低姿態及更大責任感治理國家。努力克服新冠疫情帶來的困難，恢復經濟，穩定民生，整治房地產業腐敗狀況，滿足國民迫切需求。

共同民主黨領導班子周四決定集體辭職，對市長選舉慘敗負責。最高委員會原由9人組成，除選舉對策委委員長李洛淵上月卸任外，剩餘8人任期截止周四。民主黨最高委員申東根於Facebook表示，痛感責任重大即日辭職。

責任編輯：李俊儀