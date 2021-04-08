香港科學園InnoCell開幕 提供511個住宿單位 吸納香港及外地創科人才

要吸引人才來港發展創新科技，解決衣食住行極為重要，而住宿問題更是重中之中。香港科技園公司周三(7日)宣布位於園內的InnoCell「創新斗室」正式開幕。InnoCell提供511個住宿單位，為創科人才提供智能生活與協作空間，InnoCell在４月至5月期間正式招租，園區公司和到訪學者都可租住，香港科技園公司希望項目第一年的入住率可達30%。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，科技園公司致力為香港打造蓬勃的創科生態圈，InnoCell的開幕正能體現科學園「Work.Live.Play.Learn」的創科文化， InnoCell的建成也是香港創科界的一大新嘗試，他認為可以取得收支平衡。他又稱，在香港創科發展上人才是重要一環，Innocell能提供度身訂造和可負擔的租金水平的協作空間，吸引人才來港發展。

香港科技園公司指，若申請反應熱烈，將會以計分制度進行篩選，決定申請的優先次序，例如人才屬於26個指定科技發展的範疇內，可額外加分。但值得注意的是，如果在港擁有物業，便不乎合申請資格。

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InnoCell樓高17層，合共有392間房間，511個住宿單位，當中提供4種房間類型，分別是248平方呎的單人房和雙人房，497平方呎的套房，以及InnoCell最大賣點的8間183平方呎單人宿位連720平方呎共享工作空間的The Powerhub。4種房型每月租金約7000元至10萬元不等。租用期可分長租或短租，長期租約為3個月至1年，短期租約則為1日至3個月。香港科技園公司表示，租金為市值的6成計算，會定期檢討租金收費，而初創公司可按情況再享優惠。

除了私人空間外，科技園公司希望不同的創科公司能互動交流，因此特設約3萬平方呎的公共空間，當中設有不同的主題區域，例如工作區、休閒區、娛樂區等，各區都獨有特色。在基本配套上也方便住客，例如智能自動販賣機、小型市場、智能自助洗衣及乾衣服務等，並一切以無現金支付，打造智能生活。

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InnoCell將科技融入生活，住客可透過InnoCell Living手機應用程式在住宿期間進行管理或預訂InnoCell的各種設施和服務，與此同時，可以透過InnoCell Living內的電子錢包，以無現金支付的方式進行各種交易。

此外，每間房間的大門都設有人面識別系統和手機觸控智能門鎖，入住的客人無需擔心自己因沒帶門卡而無法進房的困擾。再者房內亦設有語音控制，使用人聲來操控房間內的電燈和空調，大大將科技融入共享和個人住宿空間。

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責任編輯：羅浩濂