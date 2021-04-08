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【B站股價】嗶哩嗶哩澄清誤傳入股游族網絡　游族林奇39歲暴斃後憂群龍無首　股價突炒起

股市 21:21 2021/04/08

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【b站股價】嗶哩嗶哩傳收購游族24%股權連總部大樓　b站：與事實不符

游族網絡（深：002174）原董事長林奇去年底以39歲之齡去世，內地傳媒報道指被投毒，股權由3名子女繼承，林奇前妻許芬芬打理，在群龍無首之際，市傳內地影片平台嗶哩嗶哩bilibili （09626） 在港完成集資後，傳出收購游族網絡消息。外電引述消息指，俗稱B站的嗶哩嗶哩正洽購內地游族網絡24%股權連同總部大樓，交易價值料約50億元人民幣，擴大遊戲業務部署。不過，嗶哩嗶哩回應內地傳媒查詢時稱，傳聞與事實不符。

游族網絡晚上發布通告澄清，經公司向XU FENFEN（中文名：許芬芬）女士函證，截至公告日，媒體報道消息與事實不符。公司目前不存在應披露而未披露的信息。

路透社報道指，嗶哩嗶哩與許芬芬洽購股份，嗶哩嗶哩上月已向許芬芬提交無約束力的基本交易條件。

中證報亦指，B站有意收購游族網絡，只是入股比例並非報道所指的24%。

值得留意的是，大股東林奇原生前持有23.99%股份，股份已由3子女繼承，其中7成處於抵押狀態，前十大股東持股42.66%。

嗶哩嗶哩收報855元，跌2.2%，受累內地要求日本動漫「先審後播」的傳聞，嗶哩嗶哩今早最多跌半成，全日成交7.2億元。

游族股價2020年中高見32.16元（人民幣，下同），到今年2月低見9.51元，今日高見15.39元，惟收市倒跌1.8%，收報13.88元。

相關文章：

【B站股價】嗶哩嗶哩股價跌逾4%　內地擬將日本動畫「先審後播」、新番播放量銳減

【大行報告】高盛肯定嗶哩嗶哩獨特的社區文化價值　首予「買入」評級、目標價上望1219元　

編輯：麥德銘

港股 收購 遊族網絡（深：002174） 嗶哩嗶哩—SW（09626）

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