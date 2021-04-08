【植物肉商機】Pepper Lunch首推「植物漢堡扒鐵板餐」明日登場　擬續疫市擴充增曝光

▲ Pepper Lunch將推出３個月限定的「IMPOSSIBLE TEPPAN」系列。程志遠攝

瞄準香港的植物肉市場，日本連鎖餐廳Pepper Lunch首度推出「IMPOSSIBLE TEPPAN」系列。期間限定菜式將會於明日登場，品牌冀藉此吸納年輕新客戶。

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Pepper Lunch參與Impossible Foods的地球月活動，推出３個月限定的「IMPOSSIBLE TEPPAN」系列，分別有「植物漢堡扒配香濃芝士汁」及「植物漢堡扒配自家製洋蔥汁」。作為全球Pepper Lunch當中，首個市場推出植物肉菜式，營運Pepper Lunch的SFBI香港董事長池野隆接受本報訪問時透露，期望新菜式的銷售額佔整體生意5% 。因應今次的活動，Pepper Lunch更投放比以往多2至3倍的推廣開支，希望滿足環保意識高的顧客及年輕人需求。

▲ 「植物漢堡扒配香濃芝士汁」及「植物漢堡扒配自家製洋蔥汁」（程志遠攝 ）

生意恢復至前年9成水平 Pepper Lunch Express Plus攻地舖營造茶記氛圍

年初至今，Pepper Lunch的生意額已回復至2019年的8至9成。加上隨著疫苗面世，池野隆相信疫情將會陸續好轉，本地餐飲需求仍然堅固，下半年市況將有更大改善。

▲ SFBI香港董事長池野隆透露，Pepper Lunch未來將會加強進駐地舖，惟暫未受惠於租金回落。（程志遠攝 ）

除了增添植物肉選擇外，池野隆又透露，品牌已落實今年將會增設1間分店，另有1至2間正在計劃當中。與以往分店主要落戶商場的策略不同，Pepper Lunch未來將會加強進駐地舖，增加曝光。品牌又會以「Pepper Lunch Express Plus」為發展重心，他解釋，這副線品牌的服務與一般餐廳的分別不大，價格接近美食廣場，但希望可營造茶餐廳的氛圍及感覺，貼近港人。

▲ Pepper Lunch參與Impossible Foods的地球月活動，圖左為Impossible Foods 香港區總經理藍凱慧。（程志遠攝）

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記者：葉泳珊