【大行點睇】電商毛利率料下降 大和下調阿里巴巴目標價

大和發表報告指，降低阿里巴巴（09988）毛利率預測，因此調低其電商業務估值預測市盈率，由26倍降至23倍。

大和又預期，阿里巴巴2021財年的第四財季收入將按年升54%，其中電商收入升59%，雲計算收入升47%，數碼媒體及娛樂業務按年升13%，同時期內非通用會計準則純利為279.4億元人民幣，按年升25%。

大和解釋指，公司第四財季總交易額預計反彈，但毛利壓力仍大，估計集團要投資最少200億元人民幣發展社區團購業務，較市場預期大，對短期股價有影響。

該行維持阿里巴巴「買入」評級，目標價由325元降至300元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機