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【大行點睇】電商毛利率料下降 大和下調阿里巴巴目標價

股樓投資 14:16 2021/04/08

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大和發表報告指，降低阿里巴巴（09988）毛利率預測，因此調低其電商業務估值預測市盈率，由26倍降至23倍。

大和又預期，阿里巴巴2021財年的第四財季收入將按年升54%，其中電商收入升59%，雲計算收入升47%，數碼媒體及娛樂業務按年升13%，同時期內非通用會計準則純利為279.4億元人民幣，按年升25%。

大和解釋指，公司第四財季總交易額預計反彈，但毛利壓力仍大，估計集團要投資最少200億元人民幣發展社區團購業務，較市場預期大，對短期股價有影響。

該行維持阿里巴巴「買入」評級，目標價由325元降至300元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 市盈率 Non－GAAP 目標價 買入 阿里巴巴－SW（09988）

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