哈里大膽不退縮 據報想英國王室向梅根道歉

英國哈里王子與夫人梅根接受名嘴奧花雲費的專訪引起轟動,梅根稱她與哈里的兒子阿奇出生前,有英國王室成員曾對阿奇的膚色感憂慮,更指阿奇因而沒有被授予王子頭銜。外媒引述消息人士指哈里王子不會退縮,並希望英國王室就此事向梅根道歉。

哈里王子(Prince Harry)與梅根(Meghan Markle)的專訪播出後,英國王室面臨種族歧視的指控。英媒曾引述不少專家指,哈里與父親王儲查理斯(Prince Charles)、兄長威廉王子(Prince William)等王室成員的關係急劇惡化。

雜誌《US Weekly》早前引述消息人士指,哈里王子認為梅根遭到虐待,因此正要求王室成員向梅根道歉。

《US Weekly》引述消息人士指:

他(哈里)不會退縮,直至獲得家人某種形式的道歉。

(He won’t back down until he gets some form of apology from his family..)