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哈里大膽不退縮 據報想英國王室向梅根道歉

環球社會熱點 14:10 2021/04/08

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英國哈里王子與夫人梅根接受名嘴奧花雲費的專訪引起轟動，梅根稱她與哈里的兒子阿奇出生前，有英國王室成員曾對阿奇的膚色感憂慮，更指阿奇因而沒有被授予王子頭銜。外媒引述消息人士指哈里王子不會退縮，並希望英國王室就此事向梅根道歉。

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哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）的專訪播出後，英國王室面臨種族歧視的指控。英媒曾引述不少專家指，哈里與父親王儲查理斯（Prince Charles）、兄長威廉王子（Prince William）等王室成員的關係急劇惡化。

雜誌《US Weekly》早前引述消息人士指，哈里王子認為梅根遭到虐待，因此正要求王室成員向梅根道歉。

《US Weekly》引述消息人士指：

他（哈里）不會退縮，直至獲得家人某種形式的道歉。

（He won’t back down until he gets some form of apology from his family..）

英國王室於哈里梅根的專訪播出後曾發表聲明，哈里梅根在專訪中提及的問題，尤其關於種族歧視問題令人「關注」（concerning）。儘管每個人的回憶或「有所不同」（vary），但王室將會嚴肅對待問題並將私下處理。

責任編輯：鄭錦玲

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