【職場文化新常態】疫下管理層宜帶頭加強　靈活工作政策促多元包容

▲ 為了面對疫情新常態，有企業實踐在家工作，或以混合模式結合遙距與辦公室工作，同時為在職父母設立新的育兒政策，冀改善員工參與度並挽留人才。

企業經營受新冠肺炎疫情衝擊，紛紛着力研究並制定更具彈性的危機管理計劃，以應對各類型的危機。當中少不了改善對員工權益的保障、就業安全，以及加強在工作環境等不同方面的支援政策。

在疫情新常態下，企業該如何改善勞工政策、職場文化，以保障這些為企業作出貢獻的重要「資產」？

年利達律師事務所（Linklaters）合夥人溫司衡，以及身兼勞工法及員工福利亞洲區業務的負責人Laure de Panafieu指出，盡管新冠肺炎疫情為企業帶來財務上的衝擊，但亦因為新的工作方式出現，為管理層提供一個機會，採取適當的應變措施，加強職場文化；甚至讓企業從劇變中得到成長，適應未來新常態下的發展。

與員工聯繫 予安全工作環境

其中，加強關懷打工仔與提供工作支援，在艱困的疫情中作為他們的後盾，也是企業的一大重任。他們表示，管理層需要不斷審視這些政策和指引，以確保有利於員工，包括通過與打工仔聯繫，了解他們的需要，在必要時增加對員工的支持，從而提供安全和貼心的工作環境。

他們舉例指出多個在疫情新常態下的企業管理焦點（見上表），而管理層需要不斷了解新工作模式所帶來的挑戰，保持靈活以支持員工。在員工心理健康的支援上，他們認為在這些特殊時期，溝通最為關鍵，管理層更應展現出同理心和關懷，不斷了解團隊的狀況。

除了可以虛擬團隊建設活動來增強團隊凝聚力，也可與團隊成員進行一對一對談，傾談與工作以外的話題來了解他們的情況，提供相應支持，藉此建立互信關係，以及具靈活、效率的「健康工作環境」，維持員工士氣。

在靈活工作模式變化方面，該公司去年推行全球靈活工作政策，他們指出：「只要事先告知團隊及能夠滿足工作要求，員工毋須申請批准，也可實施遙距工作。」令員工可因應個人需要而作彈性安排，結果去年員工的遙距工作時間佔辦公時間達20至50%。

他們期望透過這些政策去創建一個具有包容性的多元化工作空間，使每位員工在不論個人背景、身份的情況下，都可以有歸屬感並發揮潛力；藉此吸引優秀人才、推動創新，同時提升客戶的服務體驗。

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育兒新政策 支援在職父母

提到企業未來的重要管理趨勢，他們均指出，多元包容（Diversity and Inclusion，D&I）將會是用來審視人力資源政策的一大焦點。包括企業的政策是否足夠包容所有性別、LGBT+、在職父母、患有長期疾病或精神健康問題的群體，並且從不同角度檢視每項政策，使管理層能夠發現可能被無意排除，或不利於某些打工仔的政策，以表明公司重視每位員工的個人價值。

如針對在職父母方面，雖然產假及侍產待遇在香港一直備受關注，但他們認為有關待遇仍落後不少已發展國家，未能完善照顧在職新生兒父母的需要。所以該事務所亦將由今年5月起，延長亞洲地區新生兒父母們的有薪假期，以改善員工參與度、工作動力，並挽留人才。

不論性別 予以帶薪假期

他們又強調，家庭角色不應受性別所限，男性或女性都可擔當主要看護人。政策將不論性別，向以分娩、收養或代孕方式成為父母的員工，分別針對主要照顧者（primary caregiver）及準父母（new parent）推出。前者將提供26周的帶薪假期；而後者則讓非主要照顧者的準父母，亦可享有4周的帶薪父母假。

除了提供延長假期之外，亦會提供父母輔導服務，讓員工在開始休假時，在辦公室以外及返回工作崗位時都能得到支援，藉此獲得更大動力竭盡所能以達到業績，在發展事業的同時，擁有充實家庭生活。

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記者：張寶燕