【中海油股價】中海油油井噴火3人失蹤　股價昨曾插半成今反彈逾2%（第二版）

▲ 【中海油股價】中海油油井噴火3人失蹤 股價昨曾插半成今日回穩（第二版）

油股昨日午後急跌，中海油 （00883） 曾急插逾5%，全日跌4%至7.82元。中海油今日公布，旗下在渤海工作的蓬勃作業公司V平台周一（4月5日）發生井噴著火，4月6日撲滅火頭，至今未有原油洩漏，未構成環境污染事件。中海油表示，平台現場共有102人，當晚撤離99人，另有3人失蹤，尚未尋回。

事件周四（8日）先在內地傳媒報道，中海油今日股價回穩，半日升0.5%，報7.86元，午後升幅突擴大至逾2%，高見8.03元，成交1.3億元。中海油表示事故對公司今年產量最大影響約60萬桶，約占全年產量的0.1%，其他影響有待評估。

中海油表示，事件發生在4月6日傍晚，V平台V29井鑽井作業過程中有淺層氣溢出，公司隨即進行壓井作業處置，過程中發生井噴著火，公司繼而離撤人員、滅火和溢油排查，已派出救援船、直升機和無人機全力搜救3名失蹤人員，並開展溢油排查工作，在該平台周圍布放圍油欄。

近期油價也受美國伊朗關係影響，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）早前表示，美國準備取消「有悖於2015年伊朗核問題全面協議」的對伊朗制裁措施，以恢復遵守伊核協議。

市場分析認為，如果美國不再對伊朗原油購買者實施特朗普政府時期的制裁措施，將會擾亂市場對今年餘下時間的原油供需預測。外媒分析指，來自OPEC+的供應增加和伊朗出口恢復可能性，將抵消2021年石油需求全面復甦的預期。

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編輯：陳健婷