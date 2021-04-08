【異動股】友邦業務擴展至四川 大摩料有望進一步滲透內地市場 升目標價近五成至130元

大摩發表研究報告指，友邦（01299）獲四川監管局批准於四川成立分公司，友邦持續在內地擴張可成為公司估值溢價，因此將其目標價由89元上調近5成至130元，維持「增持」評級。友邦現升5.2%，報98.25元，成交23.8億元。

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大摩指出，雖然外資及合資人壽保險企業進入內地市場已有20年，但至壽年底仍只佔內地總毛承保保費的約10%。料內地加快開放金融市場步伐，可使市場結構變化。該行相信，友邦可於2030年將業務由目前覆蓋30個城市，增至100個城市，在富裕市場佔有率可提升至5%。

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大摩預料，友邦的內地新業務價值未來3年將增長36%、32%和25%；香港市場則增長20%、73%和35%。

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