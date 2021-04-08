  • 24°C
香港時間 : 2021408日 (四) 15:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】友邦業務擴展至四川 大摩料有望進一步滲透內地市場 升目標價近五成至130元

股樓投資 14:54 2021/04/08

分享：

大摩發表研究報告指，友邦（01299）獲四川監管局批准於四川成立分公司，友邦持續在內地擴張可成為公司估值溢價，因此將其目標價由89元上調近5成至130元，維持「增持」評級。友邦現升5.2%，報98.25元，成交23.8億元。

【大行點睇】電商毛利率料下降 大和下調阿里巴巴目標價  詳情請看[下一頁]

大摩指出，雖然外資及合資人壽保險企業進入內地市場已有20年，但至壽年底仍只佔內地總毛承保保費的約10%。料內地加快開放金融市場步伐，可使市場結構變化。該行相信，友邦可於2030年將業務由目前覆蓋30個城市，增至100個城市，在富裕市場佔有率可提升至5%。

【券商點睇】鋼鐵減產效果顯著　鋼價盈利超預期  詳情請看[下一頁]

大摩預料，友邦的內地新業務價值未來3年將增長36%、32%和25%；香港市場則增長20%、73%和35%。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

大行報告 港股 友邦保險（01299） 金融 新業務價值 增持 異動股 香港 目標價

上一篇文章

【國美零售】談及京東及拼多多競爭 國美創辦人黃光裕豪言無有怕？

下一篇文章

【大行點睇】電商毛利率料下降 大和下調阿里巴巴目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】同事月薪2至3萬 午餐每日豪花100元 感大惑不解　網民：只看職位來判斷太膚淺
【職場熱話】同事月薪2至3萬 午餐每日豪花100元 感大惑不解　網民：只看職位來判斷太膚淺
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
【有相睇】132呎「龍床盤」炒上262萬　買家啃辣稅都照搶
【有相睇】132呎「龍床盤」炒上262萬　買家啃辣稅都照搶