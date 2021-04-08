【騰訊700】南非大股東掟千億大貨　騰訊兩大原因撐股價硬淨？

騰訊 （00700） 大股東Naspers時隔三年再度沽貨。Naspers旗下子公司Prosus配售約1.92億股或2%騰訊股份，套現逾1100億元。有別於2018年，騰訊雖再遭大股東減持，但騰訊今次股價異常硬淨，半日跌幅不到1%，到底原因何在？

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Prosus減持騰訊以上限595元定價、失控股股東地位【下一頁】

配售股份上限定價

騰訊今早公布，接獲Prosus知會，內容有關Prosus按總代價1141.8億元出售合共約1.92億股騰訊股份，佔騰訊已發行股份總數約2%。根據昨日傳出的銷售文件，Prosus擬以每股575元至595元，減持最多1.9189億股，較騰訊收市價折讓5.5%至8.7%，涉資超過1100億元。最新資料顯示，配售股份以上限定價出售。

今次配售價較4月7日收市價629.5元折讓僅5.5%，對比3年前配售股份折讓幅度近8%。以售股規模來說，折讓約半成的幅度並不算多，而上限定價亦間接反映今次配售股份的搶手程度。

大股東Naspers時隔3年再沽貨 當年股價跌至幾多才見底【下一頁】

基本因素與2018年不同

2018年3月22日，Naspers宣布減持1.9億股騰訊，同樣相當於已發行股份2%，配售價405元 ，翌日騰訊跌逾4%，其後騰訊股價節節向下，到當年10月跌至251.4元才見底，累計跌逾4成半，歷時半年多才跌完。

事實上，當時騰訊股價跌跌不休，大股東減持並非主要原因。當年騰訊股價下跌夾雜著遊戲監管政策收緊、中美貿易戰等負面因素。 內地在2018年3月底暫停網絡遊戲版號審批，所有新網遊無法商業化， 騰訊等一眾手遊股受政策困擾大半年，騰訊期內手遊業務增長亦有所放慢。另外，當時中美貿易戰開打，市場氣氛受影響，不單騰訊，恒指同期也跌逾兩成。

然而，今日騰訊雖要面對反壟斷、金融科技監管等陰霾 ，但並不是風眼所在，對比3年前，騰訊王國版圖再擴大，加上集團此前交出亮麗業績，具抗跌力也不難理解。

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編輯：吳敏芳