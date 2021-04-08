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活士超速近兩倍致車禍 可能緊張踩錯油門出事

環球社會熱點 13:51 2021/04/08

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美國高爾夫球名將老虎活士（Tiger Woods）今年2月在洛杉磯遇上嚴重車禍，至今仍在康復中。警方公布周三（7日）調查結果指出，活士發生駕駛意外時，車速差不多是路段限制每小時45英里（約每小時72公里）的兩倍。活士於緊急情況下並未煞車，反而錯誤踩下油門，最終導致意外發生。

活士炒車死過翻生 雙腳重傷一度被困車內（第二版） 【下一頁】

洛杉磯警方於周三公布意外調查結果，證實活士於發生意外時超速，在每小時45英里上限的道路，以87英里（約每小時140公里）時速駕駛，超速接近兩倍。當地警官Alex Villanueva指，交通事故主因在不適宜的路況下超速駕駛，導致車輛未能通過道路彎位。而行車紀錄儀亦顯示，活士於撞車前仍然在踩油，可能由於他在緊急情況下把油門錯誤認作為煞車掣。不過，沒有證據證明活士在車禍時受毒品或酒精影響。

Villanueva續指，暫時不會因駕駛意外、超駛或不正當駕駛檢控活士。

Kim Kardashian變性前繼父轉戰政壇 擬選加州州長 【下一頁】

活士於2月底駕車前往高爾夫球場， 在洛杉磯市郊一段公路失事，失控撞向一棵樹，衝落山坡並多次翻車，導致他雙腿嚴重受傷，但沒有生命危險。警方指，那條道路發生交通意外的頻率很高，並更形容活士可以活著是「非常幸運」。

事實上，活士早已有駕駛前科，其中他於2017年在行車期間於車內睡著，其後承認魯莽駕駛罪、2009年亦捲入一宗車禍，事件導致他承認婚姻不忠。

責任編輯：郭麗明

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