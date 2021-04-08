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拜登唔等國會 加強槍管減「鬼槍」

環球政治 13:35 2021/04/08

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美國早前在一周接連發生大型槍擊事件，總統拜登（Joe Biden）承諾要盡快加強槍管，防止同類事件再次發生。拜登周四（8日）將會推出首輪槍管政策，包括減少無牌槍械，即俗稱「鬼槍」（ghost gun），但要落實競選時提出的嚴厲槍管，仍需等待獲得國會通過。

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白宮官員透露，拜登在當地時間周四推出政策，在30天內減少無法追蹤﹑自我組裝的「鬼槍」數量；在60日內把能夠將手槍轉換成步槍的固定槍托，納入國家輕武器管製法（National Firearms Act）中接受規管。

另外，政策將投放資源至預防社區暴力，容許各州自行制定「紅線法例」（red flag law），即授權民眾向法院申請暫時去除部分危險人士擁槍的權利。同場，拜登亦會宣布提名支持槍管人士奇普曼（David Chipman），擔任美國菸酒槍炮及爆裂物管理局局長候選人。

不過，有關政策與拜登競選時所提出的槍管仍有大段差距。拜登希望可以全面禁止突擊步槍，或是落實全面背景審查，但兩項建議均需獲國會同意才能通過。所以，部分華府高層官員視今次僅為初步行動，往後進一步加強槍管。

責任編輯：吳漢培

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