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【Signal新功能】Signal向英國用戶推支付功能 可支援MobileCoin錢包付款

科技 13:30 2021/04/08

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Signal宣布加入支援MobileCoin錢包的支付功能，目前僅開放予英國用戶試用。

現時通訊軟件支援的功能愈來愈多，受到全球眾多用戶歡迎的Signal，近日發布beta測試版本，不但修復系統錯誤，更加入支援MobileCoin錢包的支付功能，目前該功能僅開放予英國用戶進行測試。

＜＜【Signal】Signal疑遭內地封鎖　內地用戶需翻牆使用

＜＜Apps私隱調查結果　Instagram、Facebook被揭與第三方廣告商分享最多數據

近日Signal宣布，與支付服務供應商MobileCoin合作，在Beta版本中測試點對點支付系統。該支付系統命名為「Signal Payments」，用戶可以透過連結MobileCoin錢包，以MOB加密貨幣進行交易。此外，用戶只需透過發送訊息的方式，向聯絡人支付或收取金錢，另外還可查看餘額和查詢交易紀錄。Signal表示，目前該支付功能僅支援英國地區用戶使用，但不排除日後進一步擴大試用範圍。

Signal指出，平台一向注重用戶私隱安全問題。Signal Payments系統將無法得知用戶的交易紀錄以及餘額，並會保護用戶身分及綫上付款等細節。

責任編輯：李寶如

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