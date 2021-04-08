【旅遊自救】 IATA總裁：健康證明不應成為飛行新常態　憂檢測費用比機票更貴

▲ 國際航空運輸協會（IATA）總裁Willie Walsh認為，病毒測試不應成為往後飛行的新常態。

新冠肺炎疫情下，不少國家均要求出入境人士需接受新冠肺炎病毒測試，或是提供疫苗接種證明。不過，國際航空運輸協會（IATA）總裁Willie Walsh認為，此不應成為往後飛行的新常態。

【旅遊寒冬】郵輪業見復甦跡象 嘉年華郵輪首季預訂量按季升9成

據外電報道，Willie Walsh接受訪問時提到，目前國際旅客較疫情爆發前，僅減少11%。不過，現時因應疫情的緊急措施有機會變成永久措施，除非航空公司及消費者向政府提出反對。以英國政府為例，目前入境旅客需要接受3項測試及強制隔離。若跨國旅遊有機會再下月重啟，感染風險最低的「綠燈」國家的旅客亦需要接受部分測試。他又引用對於攜帶液體的禁令，當時措施是針對客機的恐怖襲擊；時至今日機場已有技術化解此風險，但禁令仍然存在。

Willie Walsh透露，本周曾與不同航企討論，指出PCR測試的價格高昂，比很多機票貴。他希望政府可批准使用其他更便宜、同樣可靠的測試。他亦提到進行PCR測試亦要支付增值稅，更坦言對於大多數人來說，檢測費用顯然太高。

【本土情懷】香港郵政推「香港懷舊小食」特別版郵品 設雞蛋仔造型套摺（多圖）

【消費優惠】Klook staycation低至4折 入住1晚酒店連早晚餐人均396元

責任編輯：葉泳珊