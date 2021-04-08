  • 24°C
香港時間 : 2021408日 (四) 14:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅遊自救】 IATA總裁：健康證明不應成為飛行新常態　憂檢測費用比機票更貴

商業 13:04 2021/04/08

分享：

國際航空運輸協會（IATA）總裁Willie Walsh認為，病毒測試不應成為往後飛行的新常態。

新冠肺炎疫情下，不少國家均要求出入境人士需接受新冠肺炎病毒測試，或是提供疫苗接種證明。不過，國際航空運輸協會（IATA）總裁Willie Walsh認為，此不應成為往後飛行的新常態。

【旅遊寒冬】郵輪業見復甦跡象　嘉年華郵輪首季預訂量按季升9成

據外電報道，Willie Walsh接受訪問時提到，目前國際旅客較疫情爆發前，僅減少11%。不過，現時因應疫情的緊急措施有機會變成永久措施，除非航空公司及消費者向政府提出反對。以英國政府為例，目前入境旅客需要接受3項測試及強制隔離。若跨國旅遊有機會再下月重啟，感染風險最低的「綠燈」國家的旅客亦需要接受部分測試。他又引用對於攜帶液體的禁令，當時措施是針對客機的恐怖襲擊；時至今日機場已有技術化解此風險，但禁令仍然存在。

Willie Walsh透露，本周曾與不同航企討論，指出PCR測試的價格高昂，比很多機票貴。他希望政府可批准使用其他更便宜、同樣可靠的測試。他亦提到進行PCR測試亦要支付增值稅，更坦言對於大多數人來說，檢測費用顯然太高。

【本土情懷】香港郵政推「香港懷舊小食」特別版郵品　設雞蛋仔造型套摺（多圖）

【消費優惠】Klook staycation低至4折　入住1晚酒店連早晚餐人均396元

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【旅遊寒冬】郵輪業見復甦跡象　嘉年華郵輪首季預訂量按季升9成
今日
【旅遊寒冬】郵輪業見復甦跡象　嘉年華郵輪首季預訂量按季升9成
【本土情懷】香港郵政推「香港懷舊小食」特別版郵品　設雞蛋仔造型套摺（多圖）
今日
【本土情懷】香港郵政推「香港懷舊小食」特別版郵品　設雞蛋仔造型套摺（多圖）
【疫市開店】日本燒肉丼過江龍6月登陸旺角　「東京チカラめし」有咩咁特別？ （多圖）
2021/04/07
【疫市開店】日本燒肉丼過江龍6月登陸旺角　「東京チカラめし」有咩咁特別？ （多圖）
【復活節】戲院觀眾入場看戲意欲高？　75%入座率限制下票房較2019年微跌4.03%
2021/04/07
【復活節】戲院觀眾入場看戲意欲高？　75%入座率限制下票房較2019年微跌4.03%
疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 肺炎 疫苗 機場 英國 航空 運輸 機票

下一篇文章

【旅遊寒冬】郵輪業見復甦跡象　嘉年華郵輪首季預訂量按季升9成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市開店】日本燒肉丼過江龍6月登陸旺角　「東京チカラめし」有咩咁特別？ （多圖）
【疫市開店】日本燒肉丼過江龍6月登陸旺角　「東京チカラめし」有咩咁特別？ （多圖）
【創科人才】科學園InnoCell為企業提供住宿及協作空間　吸本地及海外創科人才（多圖）
【創科人才】科學園InnoCell為企業提供住宿及協作空間　吸本地及海外創科人才（多圖）
【疫市營商】 Patreon估值急漲超過2倍達311億元　集資擬開發新工具、併購
【疫市營商】 Patreon估值急漲超過2倍達311億元　集資擬開發新工具、併購
【美食節】美食節不能試食　參展10年展商：人流生意均跌一半
【美食節】美食節不能試食　參展10年展商：人流生意均跌一半
【麥當勞】全新新餐肉蛋漢堡登場　McCafé更推新餐肉芝味捲和薄餅
【麥當勞】全新新餐肉蛋漢堡登場　McCafé更推新餐肉芝味捲和薄餅
【疫市擴張】壽司郎香港銷售額強勁　單店銷售額高於日本兩倍
【疫市擴張】壽司郎香港銷售額強勁　單店銷售額高於日本兩倍