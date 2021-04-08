【消費優惠】沙田一田百貨設4大打卡點    集齊印章賺$110現金優惠

由即日至4月18日，到沙田一田百貨走遍4個櫻花打卡點，即可參加集印活動，換取總值$110春之賞現金優惠券。同期更有4大主題活動「香港迪士尼樂園限時精品店」､「LEGO Cross Girls限定店」､「一田愛寵祭」及「春季品牌服飾展」。

即日至4月12日，香港迪士尼樂園將於一田百貨沙田店開設「香港迪士尼樂園限時精品店」，從樂園帶來超過500件迪士尼商品，而以往於樂園需以換購價購買的小袋、毛巾、地毯等商品，現於店內可以優惠價直接購買。此外，凡於店內消費淨額滿港幣$250，可以港幣$189加購價值超過港幣$700的「奇妙禮品包」。

▲ 香港迪士尼樂園將於一田百貨沙田店開設「香港迪士尼樂園限時精品店」，從樂園帶來超過500件迪士尼商品。

「一田愛寵祭」則帶來日本原創品牌Felissimo、韓國品牌「Huts & Bay Camo棉布帳篷」低至69折、IBIYAYA「極限輕量寵物後背包」、78折PET SWEAT寵礦力(500毫升) 、澳洲製造mrorganic「寵物腳掌清潔泡沬」等產品。「LEGO Cross Girls限定店」則設LEGO®DOTS™手工藝工作坊，讓小朋友成為設計師，拼砌出專屬的撞色雙手環或頸鏈， 購買指定產品滿$450或以上，更送手工藝箱乙個。另外週末及公眾假期將有試玩活動，參與試玩的小朋友可獲贈禮券乙張；用於當購買指定產品時，更可獲贈指定禮品乙份。

最後，「春季品牌服飾展」則帶來多個潮牌優惠。Levis精選牛仔褲‧特價$899/2件， Guess女裝背包‧特價$370一個。Champion精選短袖T恤特價$359一件，短褲特價$249一條，男女款式齊備。

責任編輯：蘇穎琪