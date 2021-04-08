【千萬富翁】花旗：香港疫情無阻千萬富翁人數創新高　12港人一個富

花旗公布香港千萬富翁調查報告顯示，2020年底全港擁有千萬港元或以上淨資產的「千萬富翁」達51.5萬人，創花旗千萬富翁調查歷年新高，較去年初同類調查增長2%，佔香港相關年齡人口8.7%，約每12名香港人就有一位千萬富翁。雖然千萬富翁人數創新高，但淨資產值中位數由1700萬元下降至1550萬元。

疫情下，本港千萬富翁人數不跌反升，主要由於各國推出刺激經濟措施，及投資市場暢旺，65%千萬富翁指流動資產增加主要來源為投資回報，其中從股票市場獲利佔95%。

調查報告顯示，千萬富翁淨資產總值分布中，71%分佈於物業、現金及存款比例由10%升至15%、餘下為股票及其他投資產品。雖然千萬富翁對今年經濟展望及部署普遍持樂觀態度，但投資組合中（除物業外）持現金存款的比例升至54%。

另外，看好本港未來一年樓市的千萬富翁人數亦有上升，但半數表示對入市仍持觀望態度，近4成更認為並非置業好時機。報告指，72%受訪者表示有子女在海外留學，27%希望在海外置業。

調查結果顯示，千萬富翁的年齡相約，男性平均年齡為60歲，女性為61歲；而男性千萬富翁比女性為多，但差距縮窄，比例分別為54%及46%。地區方面，以港島區的千萬富翁人口密度最高，平均每5人則由一位千萬富翁。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊說，環球經濟持續復甦，本港今年經濟展望更為正面。花旗今年給予恒指目標為32,000點，預計投資市場暢旺，今年本港千萬富翁人數可能會繼續增加。

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記者：林淑如