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【國產疫苗】康希諾新冠疫苗獲智利批准緊急使用　智利研究稱科興疫苗首劑僅3%保護力

股市 12:40 2021/04/08

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【國產疫苗】康希諾新冠疫苗獲智利批准緊急使用　智利研究稱科興疫苗首劑僅3%保護力

智利政府再批出新一款中國研發新冠疫苗應用，康希諾生物 （06185） 公布，由康希諾研發的重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體，商品名稱為「克威莎」），獲智利公共衛生研究院（ISP）的緊急使用授權。智利早前已大規模接種中國科興生物疫苗，而外電引述智利大學研究指，若只打第一劑科興疫苗沒辦法預防染疫，對新冠疫苗保護力只有3%。

康希諾生物所使用的疫苗技術「腺病毒載體」與科興生物的滅活技術不同，康希諾早前引述疫苗第三期臨床試測中期報告顯示，疫苗的總體保護率為65.7%，對預防重症病例的有效率為90.98%。

另外，康希諾生物稱，疫苗在巴基斯坦實驗顯示其疫苗對有癥狀病例的有效率為74.8%，而巴基斯坦是康希諾幾個最大臨床試驗點之一。

康希諾生物：3歐盟國家洽購新冠疫苗，可見【下一頁】

康希諾生物︰吸入用重組新冠疫苗獲藥物臨床試驗批件，可見【下一頁】

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康希諾生物疫苗現時已在巴基斯坦、墨西哥、匈牙利使用，也在上月獲中國國家藥品監督管理局藥物臨床試驗批件。

另一國產疫苗方面，法新社報道引述智利大學（University of Chile）研究，在接種完第2劑科興生物疫苗的兩週後，保護力為56.5%；但在前兩周保護力僅為27.7%；至於單劑疫苗，在施打第1劑和第2劑間的28天保護力僅3%。

相關文章：

智利疫情再度爆發 同科興疫苗有無關係？

編輯：麥德銘

港股 康希諾生物－B（06185） 疫苗 巴基斯坦 匈牙利 智利 墨西哥

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