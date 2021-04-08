格陵蘭左翼政黨嬴大選 表明反對中資稀土計劃

丹麥自治區格陵蘭（Greenland）選舉結束，由格陵蘭左翼政黨因紐特人共同體（Inuit Ataqatigiit）勝出。因紐特人共同體承諾反對中國企業有份投資的稀土開採計劃，或令這項稀土開採計劃陷入僵局。

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因紐特人共同體在格陵蘭大選中取得37%的選票，擊敗僅獲29%選票的執政黨前進黨（Siumut），因紐特人共同體周三（7日）宣布勝出大選。前進黨自1979年以來執政至今，立場一向支持開採稀土。至於因紐特人共同體就較為關注環境問題。

中資企業盛和資源與澳洲企業Greenland Minerals合作，準備於格陵蘭島山區克瓦訥灣（Kvanefjeld）開採稀土。Greenland Minerals已取得勘探許可證，更準備斥資1億美元（約7.8億港元）準備開採工作。

因紐特人共同體領袖埃格德（Mute Egede）被問及克瓦訥灣稀土計劃時表態反對，表示：「這不會發生。」（It won’t happen.）埃格德將嘗試籌組聯合政府，或會選擇格陵蘭另一個同樣反對克瓦訥灣項目的政黨Naleraq為盟友。

巴黎HEC商學院（HEC Paris）北極事務講師梅雷德（Mikaa Mered）表示，格陵蘭大選結果絕對會阻礙當地稀土開採業發展。

責任編輯：鄭錦玲