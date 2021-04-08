【Clubhouse熱潮】傳Twitter有意以311億元價格收購Clubhouse　目前雙方談判已終止

▲ 外媒報道指，社交媒體Twitter曾考慮以40億美元（約311億港元）的價格收購Clubhouse。

早前語音社交平台Clubhouse在全球掀起熱潮，吸引大批用戶。據外媒報道指，在Clubhouse爆紅之際，社交媒體Twitter曾考慮以40億美元（約311億港元）的價格收購，但目前雙方談判已終止。

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據消息人士向媒體透露，近月Twitter曾經考慮收購Clubhouse，惟現時雙方談判已經終止，外界尚未得悉談判失敗的原因。消息指出，目前Clubhouse正計劃尋求新一輪融資，公司估值同樣約為40億美元。Clubhouse自推出以來廣受用戶歡迎，官方表示，現時平台每周活躍用戶達1000萬名。用戶要加入該應用程式需獲得邀請碼，在開設個人帳戶後，可依照興趣加入不同聊天室，並用語音聊天的方式討論話題。

為追趕語音聊天熱潮，早前Twitter也宣布推出「Spcae」新功能，預計在本月內會開放至全球用戶使用。Telegram頻道管理員可以在開啟聊天室後，然後進行語音聊天，其使用模式與Clubhouse相似。

責任編輯：李寶如