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【旅遊寒冬】郵輪業見復甦跡象　嘉年華郵輪首季預訂量按季升9成

商業 12:25 2021/04/08

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隨著任球新冠肺炎疫情漸放緩，郵輪業見復甦跡象。美國嘉年華郵輪集團(Carnival Cruise Line)指，首季預訂量按季上升90%。

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CNBC 報道，美國嘉年華郵輪集團表示，第一季度的預訂量創歷史新高，比去年第四季度增長了約90％。而在今年夏天，有望恢復旗下6個品牌AIDA，Costa，P＆O Cruises，Cunard，Princess Cruises和Seabour的9艘船中30％至50％的乘船率，並預期其所有船隊將在2022年全面恢復航行。

嘉年華郵輪公司目前2022年的預訂量甚至高於2019年疫情前的水平。其首席執行官Arnold Donald指，預訂趨勢反映了人們被壓抑的巨大需求，有見及此，其公司更計劃在今年年底之前推出六艘新船，把握市場商機。

不過他也坦言，疫情充滿變數，未來12個月的營運前景仍存在不確定性，預計今年仍然將是一個過渡年份，集團會調整其運營策略以滿足不斷變化的市場準則。

該集團又稱，如果美國政府的防疫措施未有放寬，考慮把營運基地轉移至美國以外地區。

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責任編輯：蘇穎琪

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