Kim Kardashian變性前繼父轉戰政壇 擬選加州州長

美國政壇從來不乏荷里活名人參與,加州前州長阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)便是一例。美國傳媒報道,加州州長之位再有新人考慮參與競爭。美國前男子奧運冠軍兼名媛Kim Kardashian前繼父詹納(Caitlyn Jenner)考慮參選美國加州州長。據悉,詹納屬美國共和黨黨員。

美國政治新聞網Axios周二(6日)報道,詹納正在和共和黨籌款人雷恩(Caroline Wren)探討,在即將到來的加州州長紐瑟姆(Gavin Newsom)罷免選舉中合作。《紐約時報》(New York Times)周三(7日)報道,美國前總統特朗普(Donald Trump)前競選團隊經理帕斯卡爾(Brad Parscale)正在為詹納提供建立團隊的建議。

據報,共和黨人發起針對紐瑟姆的罷免運動,因反對民主黨籍的紐瑟姆在疫情期間關閉企業,以及他一系列移民及稅收政策。民間罷免團隊於3月表示,已經提交足夠選民簽名啟動罷免紐瑟姆程序。罷免選舉中,選民將決定是否罷免紐瑟姆,以及代替人選。

現時考慮參選的非民主黨人包括,共和黨籍前加州聖地亞哥(San Diego)市長福爾科納(Kevin Faulconer);共和黨人考克斯(John Cox),以及保守主義社運人士,前特朗普支持者Mike Cernovich。其中考克斯於2018年曾以23點之差輸給紐瑟姆。有策略分析師認為,加州普遍民眾傾向民主黨,所以沒有一個候選人能夠輕易獲勝。

但有人認為詹納作為著名跨性別人士將改變競選局面。詹納於1976年贏得奧運男子十項全能冠軍,曾與前繼女Kim Kardashian等出演真人秀節目《Keeping Up with the Kardashians》,和美國名媛Kris Jenner 維持24年的婚姻中育有2個女兒,Kendall Jenner和Kylie Jenner,兩人皆為社交名媛和模特兒。詹納於2015年宣布接受激素治療,已經是一名女性。她雖然一直批評特朗普對跨性別人士權利的看法,但在重大問題上和共和黨保持一致。

責任編輯:李俊儀