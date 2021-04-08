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Kim Kardashian變性前繼父轉戰政壇 擬選加州州長

環球社會熱點 12:20 2021/04/08

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美國政壇從來不乏荷里活名人參與，加州前州長阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）便是一例。美國傳媒報道，加州州長之位再有新人考慮參與競爭。美國前男子奧運冠軍兼名媛Kim Kardashian前繼父詹納（Caitlyn Jenner）考慮參選美國加州州長。據悉，詹納屬美國共和黨黨員。

美國政治新聞網Axios周二（6日）報道，詹納正在和共和黨籌款人雷恩（Caroline Wren）探討，在即將到來的加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）罷免選舉中合作。《紐約時報》（New York Times）周三（7日）報道，美國前總統特朗普（Donald Trump）前競選團隊經理帕斯卡爾（Brad Parscale）正在為詹納提供建立團隊的建議。

英國哈里梅根據報美國大選前 曾密會加州州長 【下一頁】

據報，共和黨人發起針對紐瑟姆的罷免運動，因反對民主黨籍的紐瑟姆在疫情期間關閉企業，以及他一系列移民及稅收政策。民間罷免團隊於3月表示，已經提交足夠選民簽名啟動罷免紐瑟姆程序。罷免選舉中，選民將決定是否罷免紐瑟姆，以及代替人選。

現時考慮參選的非民主黨人包括，共和黨籍前加州聖地亞哥（San Diego）市長福爾科納（Kevin Faulconer）；共和黨人考克斯（John Cox），以及保守主義社運人士，前特朗普支持者Mike Cernovich。其中考克斯於2018年曾以23點之差輸給紐瑟姆。有策略分析師認為，加州普遍民眾傾向民主黨，所以沒有一個候選人能夠輕易獲勝。

美國再有演員踩過界？ 奧斯卡影帝考慮選德州州長 【下一頁】

但有人認為詹納作為著名跨性別人士將改變競選局面。詹納於1976年贏得奧運男子十項全能冠軍，曾與前繼女Kim Kardashian等出演真人秀節目《Keeping Up with the Kardashians》，和美國名媛Kris Jenner 維持24年的婚姻中育有2個女兒，Kendall Jenner和Kylie Jenner，兩人皆為社交名媛和模特兒。詹納於2015年宣布接受激素治療，已經是一名女性。她雖然一直批評特朗普對跨性別人士權利的看法，但在重大問題上和共和黨保持一致。

責任編輯：李俊儀

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