  • 24°C
香港時間 : 2021408日 (四) 13:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

今日推介中芯國際 | 呷哺呷哺、新華文軒、中遠海控、中國太保、雅生活服務最新部署（立即觀看）

股市 12:57 2021/04/08

分享：

恒生指數中午收報28913點，升238點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中芯國際 （00981） ，另亦會分析呷哺呷哺 （00520） 、新華文軒 （00811） 、中遠海控 （01919） 、中國太保 （02601） 及雅生活服務 （03319） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即Whatsapp問股：https://bit.ly/3tW3eH1

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票
 

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

欄名 : 石Sir午市閒談

最新專欄文章 更多

石Sir午市閒談 - 今日推介鞍鋼股份 | 粵海投資、中國鐵塔、華晨中國、山東黃金、中金公司最新部署（立即觀看）
2021/04/07
今日推介鞍鋼股份 | 粵海投資、中國鐵塔、華晨中國、山東黃金、中金公司最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談 - 今日推介領展 | 東風集團、聯想、恒安、海豐國際、廣汽最新部署（立即觀看）
2021/03/31
今日推介領展 | 東風集團、聯想、恒安、海豐國際、廣汽最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談 - 今日推介恒地| 豐盛服務、鞍鋼股份、工行、申洲國際、中國人壽最新部署最新部署（立即觀看）
2021/03/30
今日推介恒地| 豐盛服務、鞍鋼股份、工行、申洲國際、中國人壽最新部署最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談 - 今日推介華潤燃氣 | 港鐵、中國神華、比亞迪、平安好醫生、雅生活服務最新部署（立即觀看）
2021/03/29
今日推介華潤燃氣 | 港鐵、中國神華、比亞迪、平安好醫生、雅生活服務最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談 - 今日推介李寧 | 騰訊、信義光能、郵儲行、舜宇光學、百度最新部署（立即觀看）
2021/03/26
今日推介李寧 | 騰訊、信義光能、郵儲行、舜宇光學、百度最新部署（立即觀看）
股票 石鏡泉 指數期貨 雅生活服務（03319） 中國太保（02601） 中遠海控（01919） 中芯國際（00981） 新華文軒（00811） 呷哺呷哺（00520）

上一篇文章

【滙豐HSBC】滙豐允最多50%香港員工回辦公室工作

下一篇文章

【千萬富翁】花旗：香港疫情無阻千萬富翁人數創新高　12港人一個富
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【HKTVmall】港視未止跌、全日跌逾6%　擬分5年向王維基獎勵市值逾5億股份
【HKTVmall】港視未止跌、全日跌逾6%　擬分5年向王維基獎勵市值逾5億股份
【Archegos斬倉】大摩在Archegos斬倉事件中避過一劫　全因比高盛更先掟貨
【Archegos斬倉】大摩在Archegos斬倉事件中避過一劫　全因比高盛更先掟貨
【阿里巴巴9988】「股神」巴菲特拍檔芒格押注阿里巴巴　上季斥近3億元建倉
【阿里巴巴9988】「股神」巴菲特拍檔芒格押注阿里巴巴　上季斥近3億元建倉
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR好友反攻　低港3.2%重上600關　夜期跌207點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR好友反攻　低港3.2%重上600關　夜期跌207點（不斷更新）
【新股IPO】攜程9961即日招股每股上限333元　入場費約1.68萬元（第三版）
【新股IPO】攜程9961即日招股每股上限333元　入場費約1.68萬元（第三版）
【騰訊股價】騰訊大股東Naspers擬折讓最多8.7%沽1.92億股　涉資逾1100億元　大摩早於3月22日已收貨
【騰訊股價】騰訊大股東Naspers擬折讓最多8.7%沽1.92億股　涉資逾1100億元　大摩早於3月22日已收貨