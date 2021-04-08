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拜登不排除讓步 美商界望企業稅只加到25%

環球社會熱點 12:02 2021/04/08

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美國總統拜登（Joe Biden）打算提高企業稅，以資助2萬億美元的基建方案，引來美國商界不少反對聲音。拜登周三（7日）表示，願意與商界就釐定稅率增幅進行溝通。10多個涉及基建方案的白宮官員及商界人士受訪時表示，同意企業稅可定於25%。

拜登唔理外界反對 堅稱加稅唔損害經濟 【下一頁】

拜登周三在白宮發表說時表明，歡迎就企業稅問題與各方討論，並認為讓步是在所難免。拜登將邀請共和黨人士前來白宮商討，期待對方會提出更好及更有信心的方案。10多名白宮官員及商界人士受訪時明言，雖然不同意提高企業稅，但期望企業稅能由拜登計劃的28%，輕微調整至25%。

據白宮消息人士指，由於反對加稅聲音眾多，政府將討論替代方案，包括把企業率調整至25%，以回應商界要求。根據估計，企業稅稅率加至28%有望帶來8500億美元稅收，即使下調至25％仍有約5000億收益。

民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）表明，絕對不會支持將企業稅加至28%，但同意稅率可增至25%。目前民主黨在參議院只有少數優勢，曼欽的投票取向足以左右法案能否獲得參議院通過。

全球首富貝索斯撐拜登 贊成加企業稅起基建 【下一頁】

美國前總統特朗普於2017年把企業稅率由35%降至21%，多間美國大型國際企業因而受惠，只需繳付低昂稅率，包括Google、Facebook及默克公司（Merck & Co）。但作為國際企業之一的亞馬遜則率先贊成拜登基建方案，行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）更表示，支持拜登提出的基建方案，包括加稅措施。

責任編輯：郭麗明

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