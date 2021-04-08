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【新股IPO】安居客提交香港IPO申請　騰訊持股14%

股市 11:41 2021/04/08

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騰訊 （00700） 有份投資的安居客集團（Anjuke Group）已提交香港首次公開募股（IPO）申請。據安居客上載於港交所的文件顯示，為安居客已指定美銀、瑞信和中金為此次股票發行計劃的聯席保薦人。

安居客擬來港上市　集資78億元【下一頁】

    點擊圖片放大

安居客為房產信息及交易服務開放平台，通過安居客及58房產品牌提供新房及二手房在線營銷服務。於去年第四季，公司平台的平均移動月活躍用戶量總計為6700萬；去年收入達80.5億元人民幣，按年升6%。按去年收入計，公司是最大的新房及二手房在線營銷平台。去年安居客Non-GAAP經調整年內利潤為21億元人民幣，按年跌近兩成。

除了騰訊持有14.1%的股份外，安居客的股東還包括私募股權投資公司華平投資（Warburg Pincus LLC）和泛大西洋投資集團（General Atlantic）。

安居客成立於2007年，當時從事地產和廣告服務，該公司於2015年被在紐交所上市的58同城（58.com Inc.， WUBA）收購。2020年，58同城被私有化並從紐交所退市。

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編輯：吳敏芳

 

 

騰訊 股票 IPO GAAP 香港

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