【輝瑞疫苗】接種後出現嚴重副作用 美國招人做實驗

阿斯利康疫苗血栓副作用個案引起對新冠疫苗安全的關注，讓人憂慮其他疫苗的安全性，影響民眾接種信心。美國國家衛生院（National Institutes of Health，簡稱NIH）表示，將招集成年志願者，參與研究美國接種輝瑞及Moderna疫苗後，出現的嚴重副作用反應案例。

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美國曾經有案例在接種輝瑞疫苗後，出現可以被介定為過敏性休克的嚴重副作用反應，而大多出現嚴重副作用接種者多數有過敏病史。由於副作用存在死亡風險，研究人員希望藉著今次研究找出兩者之間的關注及副作用出現的成因。美國疾病管制與預防中心曾表示，每100萬名輝瑞疫苗接種者中有11.1%機會有過敏副作用，而接種Moderna疫苗則是2.5%。

美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）表示，發現公眾十分對接種輝瑞及Moderna疫苗後產生的嚴重副作用，實驗將有助醫護人員向高危人士更好解釋接種的風險及利益。福西強調，接種新冠疫苗對大部分人而言，仍然是利大於弊。

NIH將從全美35所研究過敏的研究中心，招募年齡介乎18至69歲，共約3400名成年人參與。屆時隨機安排參加者接種輝瑞或Moderna疫苗，然後再接種相應疫苗的安慰劑。

責任編輯：吳漢培