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【阿里巴巴9988】大和削阿里巴巴目標價至300元 料社區團購投資200億、上季GMV增逾3成

股市 11:08 2021/04/08

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因應社區團購等大額投資，大和將阿里巴巴目標價下調至300元。

阿里巴巴 （09988） 自去年底遭反壟斷調查以來，股價走勢反覆，難以突破。大和最新在報告中表示，若反壟斷調查有最終裁決，阿里巴巴股價或強勁反彈，但因應阿里巴巴2022財年在社區團購等的大額投資，該行將阿里目標價由325元調低至300元，維持「買入」評級。

阿里巴巴今日低開，最新倒升0.5%，暫報223.2元。大和最新目標價較現價有34%的潛在上升空間。

根據國家統計局公佈的1月、2月網絡零售額數據，大和預期淘寶天貓GMV（成交額）在今年首季（2021財年第四季）維持快速增長，預計按年增幅可達到34%。得益低基數，阿里巴巴上季的佣金及客戶管理收入料可按年增長4成至635億元（人民幣，下同）。

「股神」巴菲特拍檔芒格押注阿里巴巴　上季斥近3億元建倉【下一頁】

不過，阿里巴巴大力投資淘寶特價版及淘寶直播，加上本地生活服務的獲取用戶的開支，可能對核心商業業務的EBITA（息稅攤銷前利潤）造成壓力，預計上季EBITA利潤率為23.5%。

在今年3月，阿里巴巴成立MMC事業群，瞄準社區團購業務。大和預期阿里巴巴在2022財年在該領域投資至少200億元。該行認為，儘管投資可能在短期令阿里的核心商業利潤率承壓，但未來將可以帶動淘寶天貓GMV有更高增長，以及提升低綫城市用戶的消費頻次。

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編輯：陳健婷

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