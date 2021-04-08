【BNO移民英國】政府撥款4.6億支援移英港人

▲ 英國政府宣布撥款4,300萬英鎊（約4.6億港元）支援持有BNO移居英國的港人。

英國放寬英國國民海外護照（BNO）持有人移民限制，移居英國成港人熱話。英國政府宣布撥款4,300萬英鎊（約4.6億港元）支援持有BNO移居英國的港人，包括在工作、住屋及求學方面協助持BNO移居英國港人。

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英國政府於當地周四（8日）宣布BNO港人融合計劃（Hong Kong British Nationals [Overseas] Integration Programme），為移居英國港人提供一系列支援。

英國政府撥款的4,300萬英鎊當中，有3,070萬英鎊（約3.3億港元）都會撥給英格蘭區議會，包括向移居英國港人提供額外英語支援及住屋開支。而蘇格蘭、威爾士及北愛爾蘭也會獲撥款580萬英鎊（約6,200萬港元）。

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英國政府更會撥款500萬英鎊（約5,350萬港元），於英格蘭、蘇格蘭、威爾士及北愛爾蘭開設12個虛擬迎新中心（virtual welcome hubs）提供支援，例如幫移居英國港人註冊醫療保健服務及學校，或在英國開辦業務等。

英國房屋、社區及地方政府大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）表示，新計劃將確保持有BNO港人及家屬，移居英國後可有最好的開始，並在住屋、子女求學等方面獲得支援。

英國今年1月底開始接受持有BNO港人申請BNO護照簽證，截至上月19日已有約2.7萬人申請。英國政府預計於未來5年，會有25.8萬至32.2萬人申請簽證。

責任編輯：鄭錦玲