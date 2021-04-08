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【香港經濟】香港3月Markit PMI升至50.5第二個月好轉　就業職位增長近10年高

股市 09:40 2021/04/08

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IHS Markit公布3月份香港採購經理指數為50.5，較2月50.2輕微上升，反映營商環境連續第二個月好轉。另外，就業職位增長接近10年以來新高。

企業3月新接的訂單量受疫情持續影響而進一步微跌，縮減率與上月持平。有企業表示，需求因防疫限制輕度鬆綁而出現改善跡象。3月來自內地的新增訂單量，以及整體出口訂單量，兩者的跌勢均已減緩。

有企業預期，接種疫苗的計劃可以順利展開，對未來業務充滿信心。另外，企業連續第二個月增聘員工，職位增長率更急升至接近10年以來最高，企業亦擴大採購活動，結束連續8個月跌勢，月內增長率更創3年最高。

IHS Markit經濟部總監Andrew Harker表示，對於私營經濟即將突破困擾企業三年的下行周期，香港特區3月份PMI顯得審慎樂觀。他又稱，雖然企業對前景的信心不如上月，但從就業職位增長接近10年以來新高，以及庫存大幅儲備來看，企業正在積極部署，待需求於未來數月進一步好轉後，便會擴張業務。

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經濟 香港 PMI

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