【港股市況】恒生指數轉升近200點　騰訊遭減持跌幅收窄至不足1%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

騰訊 （00700） 大股東Naspers旗下上市公司Prosus減持騰訊股份，恒生指數低開70點，開報28604點。恒生科技指數跌0.9%，報8375點。騰訊跌2.5%；美團 （03690） 跌1.5%；友邦 （01299） 逆市升3%。

焦點新聞︰

【新股IPO】攜程周四起招股每股售價不高於333元 入場費約1.68萬元（第三版）

【香港經濟】香港3月Markit PMI升至50.5第二個月好轉 就業職位增長近10年高

即市走勢︰

【09：49】建滔集團 （00148） 升逾8%，破頂高見47.95元；建滔積層板 （01888） 升近8%，破頂高見19.2元。建滔集團及建滔積層板聯合公布 ，預期截至3月31日止3個月純利分別較去年6月30日止6個月增長超過1倍及1.3倍。

【09：46】港股升幅擴大至近200點，最新升180點。騰訊 （00700） 跌不足1%，最新跌0.7%，報625元。

【09：43】創科 （00669） 升近4%，破頂高見139.5元。

【09：42】京信通信 （02342） 升逾7%，高見2.18元。

【09：39】港股最新轉升約80點，報28755點。

【09：38】騰訊 （00700） 早段跌幅收窄至1.1%，報622.5元。

【09：35】大市早段曾倒升，恒生指數最新報28659點，跌15點；科指跌0.8%，報8388點。

【09：33】國美零售 （00493） 昨急升後，今早跌3%。國美零售創辦人黃光裕昨出席分析員電話會議，為出獄後首次公開亮相。黃光裕表示，相信國美在重新建構新的經營模式後，未來表現將優於同行，集團目標為爭取現金流為正，並在18個月內大幅拓展線上分店數量。

【國美零售】黃光裕復出﹕國美未來不排除入駐抖音、快手等平台 稱「以開放心態合作」

【09：33】中遠海控 （01919） 回吐逾4%，低見12.8元。

【09：31】本地銀行股向好，滙豐 （00005） 升0.9%；渣打 （02888） 升1%。

【09：29】嗶哩嗶哩 （09626） 跌近5%。

【09：27】中煤能源 （01898） 升逾11%，破頂高見3.99元。中煤能源預期第一季純利介乎約39.4億至40.4億元人民幣，按年增長2.7至2.8倍。

【09：26】小米 （01810） 連續第三日回購，惟股價隨市偏軟跌0.4%。

【小米回購】小米斥資近5億連續第三日回購

【09：23】恒生指數低開70點，開報28604點。恒生科技指數跌0.9%，報8375點。騰訊 （00700） 跌2.5%；美團 （03690） 跌1.5%；友邦 （01299） 獲大摩升目標價逾46%，股價逆市升3%。

【騰訊股價】騰訊大股東Naspers擬折讓最多8.7%沽1.92億股 涉資逾1100億元 大摩早於3月22日已收貨

【09：13】期指開報28416點，跌125點或0.4%。

【08：55】恒指黑期跌約172點，報28409點；道指期貨升20點，報33348點。

【08：45】Prosus據報將減持騰訊的價格定為595元 為減持價格範圍上限

【08：00】京信通信擬分拆京信網絡於中國交易所獨立上市

【07：45】聯易融科技9959近28萬人認購 超額認購97倍一手中籤率20%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報28445點，跌229點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報46.3元，升0.4元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報609.29元，跌20.21元或3.2%。

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【07：30】聯儲局發表上月議息會議紀要，官員們認為美經濟前景好轉，但距離取得實質進展仍需要一段時間，儲局有必要繼續維持量寬措施。投資者預期寬鬆貨幣政策持續，加上拜登政府推進2萬億美元基建計劃，美股高位拉鋸，道指收報33446點，升16點；標指收報4079點，升6點；納指收報13688點，跌9點。

【開市9點半】騰訊大股東575至595元批股套現千億 騰訊ADR力守600關 港元短存有3厘高息

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責任編輯︰梁浩碩