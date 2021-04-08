【恒指夜期】騰訊吸51億北水　中芯華虹獲北水力捧（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

北水再大額流入47.3億元，主力掃騰訊 （00700） ，騰訊吸資50.7億元，中芯 （00981） 及華虹半導體 （01347） 繼續成為北水買貨對象，各吸9.3億及3億元，反而中海油 （00883） 及中移動 （00941） 遭北水沽貨，中海油股價全日跌3.9%，收報7.82元。

【異動股】中海油午後跳水曾跌逾5% 美國或取消對伊朗與核協議不一致制裁

北水資金流向：

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騰訊 （00700） 大股東Naspers旗下上市公司Prosus減持騰訊股份，惟金融股領升，帶動恒生指數低開70點後倒升，恒生指數收報29008點，升333點，重上29000點，成交2811億元。恒生科技指數升近0.1%，報8458點。騰訊跌逾1%，收報620元，成交1487億元。友邦 （01299） 升逾6%；滙豐 （00005） 升2%。中海油 （00883） 跌近4%。

港股收市表現：

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美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【騰訊股價】騰訊再遭南非股東減持股價卻異常硬淨 到底原因何在？

【新股IPO】攜程周四起招股每股售價不高於333元 入場費約1.68萬元（第三版）

【香港經濟】香港3月Markit PMI升至50.5第二個月好轉 就業職位增長近10年高

【新股IPO】安居客提交香港IPO申請 騰訊持股14%

即市走勢︰

【18：55】夜期跌7點

【16：10】恒生指數收報29008點，升333點，重上29000點，成交2811億元。恒生科技指數升近0.1%，報8458點。騰訊 （00700） 跌逾1%，收報620元，成交1487億元。金融股領升，友邦 （01299） 升逾6%；滙豐 （00005） 升2%。中海油 （00883） 跌近4%。

【16：05】迅銷上半年溢利增5%、日本大中華區溢利大增 點名讚甚麼產品銷售佳？

【16：00】恒生指數U盤前升331點，報29005點。

【15：41】港股尾市升約345點，報29021點；科指升0.2%，報8464點。

【15：41】兆科眼科本周進上市前預演 集資約15.5億元、估值高達187億元

【15：33】國美 （00493） 最新挫一成，低見1.5元。

【15：20】「賞你住」明天10時起接受預訂、消費滿800元即可換領 酒店零售股普遍升

【15：18】港股升約365點，友邦 （01299） 、滙豐 （00005） 兩股合共貢獻大市215點。

【15：14】滙豐 （00005） 升幅擴大至逾2%，高見46.9元。

【15：00】上證升0.1%；深證升0.1%；創業板指升0.7%。

【14：52】友邦 （01299） 愈升愈有，股價最新升6%，高見98.95元，挑戰100元關口。

【14：47】攜程暫錄孖展15.7億元 相當於超購1.1倍

【14：45】中國飛鶴 （06186） 午後升幅擴大至半成，高見23.15元。

【14：22】嗶哩嗶哩傳收購游族24%股權連總部大樓 b站：與事實不符

【14：22】港股午後升幅擴大至逾300點，重上29000點水平，恒指升363點，報29038點；科指升0.6%報8500點。

【13：38】友邦 （01299） 試日內高位，最新升5.5%，報98.5元。

【13：30】港視 （01137） 反彈逾7%，高見11.3元。

【13：21】必瘦站 （01830） 升幅擴大至逾7%，破頂高見5.83元。必瘦站公布，為加強集團於香港及海外醫療業務的發展，現積極在香港、澳洲、新加坡及中國內地增聘50位註冊中醫、西醫及脊骨神經科醫生，預計在6月底前完成相關招聘事宜。集團表示將努力透過醫療健康布局，發揮系內生態圈的協同效益。

【13：15】滙豐 （00005） 升1%，報46.4元。

【滙豐HSBC】滙豐允最多50%香港員工回辦公室工作

【13：09】中海油 （00883） 突跌4%，低見7.78元。

【異動股】中海油午後跳水曾跌逾5% 美國或取消對伊朗與核協議不一致制裁

【13：00】港股午後初段升約215點，報28891點。

石SIR今日推介中芯國際

【12：55】比亞迪「漢」3月銷量倍增至10323輛 上市以來4個月銷量破萬、累銷6.8萬輛

【12：45】康希諾新冠疫苗獲智利批准緊急使用 智利研究稱科興疫苗首劑僅3%保護力

【12：39】迅銷 （06288） 午後停牌，以待發出公司及其附屬公司中期業績。

【12：00】恒生指數半日升238點，報28913點，成交2037億元，恒生科技指數升近0.5%，報8491點。騰訊 （00700） 跌0.9%，成交達1359億元；友邦 （01299） 升半成；中遠海控 （01919） 回吐逾6%、國美零售 （00493） 回吐7%。

【11：53】友邦 （01299） 最新升逾5%，高見98.3元。

【11：43】港股中午收市前升約240點，報28916點。科指升0.5%，報8495點。

【11：30】內地股市半日向好，上證升0.2%；深證升0.2%；創業板指升0.9%。

【11：23】國美 （00493） 曾跌8%，低見1.53元，最新報1.55元，跌逾7%。

【11：21】友邦 （01299） 升幅擴大至4.7%，高見97.75元。

【11：19】瑞慈醫療 （01526） 飈升逾七成，破頂高見1.77元，涉131宗成交或131.9萬元。

【11：12】濰柴動力 （02338） 升逾2%，高見19.46元，成交10.3億元。

【11：10】阿里巴巴 （09988） 升0.5%，未受大和削目標價影響。

【阿里巴巴9988】大和削阿里巴巴目標價至300元 料社區團購投資200億、上季GMV增逾3成

【11：02】國美零售 （00493） 跌幅擴大至6%，低見1.56元。

【10：52】B站股價跌逾4% 4月日本動畫片可播放量斷崖式下降傳與「先審後播」新政有關

【10：44】吉利 （00175） 升逾1%，高見20.75元。吉利3月總銷量為約10萬輛，按年增長37%，按月增長約30%；今年首季總銷量為33.4萬輛，比去年同期增長約62%。

【吉利175】吉利三月總銷量按年升37% 領克銷量升1.2倍

【10：42】港交所 （00388） 升逾2%，高見468.6元。

【10：39】大市升逾200點，恒指最新升220點，報28895點，科指升0.7%，報8509點。

【10：35】瑞聲 （02018） 升逾4%，高見41.05元；另一手機孖寶舜宇 （02382） 升逾1%，高見183.9元。

【10：26】友邦 （01299） 升4%，高見97.25元。大摩將友邦目標價大幅上調46.1%至130元，維持增持評級。

【友邦股價】友邦獲大摩大幅調高目標價逾4成 友邦股價升4%

【10：23】山東墨龍 （00568） 升幅擴大至近兩成，破頂高見3.76元，成交6412萬元。

【10：20】港視 （01137） 反彈幅度擴大至半成，高見11.06元。

【10：16】藍月亮 （06993） 破底低見10.68元後，反彈3%，股價高見11.26元。

【10：11】山東墨龍 （00568） 再升一成，破頂高見3.47元。公司早前公布，收到持股5%以上股東「山東智夢控股有限公司」及其一致行動人「壽光市磐金置業有限公司」遞交的《關於增持股份超過1%的告知函》，智夢控股和磐金置業於3月30日至4月1日期間，通過深港通累計增持公司股份1598萬股H股，增持股份數量佔公司總股本的2%。

【10：09】ATMXJ普遍向下，除阿里巴巴 （09988） 升0.5%，騰訊 （00700） 跌1.5%；美團 （03690） 跌0.5%；小米 （01810） 跌0.2%；京東 （09618） 跌1.1%。

【京東數科】京東科技擬成立新金融控股公司滿足監管要求 京東美股跌3%

【10：02】必瘦站 （01830） 昨升15%後，今早再升近3%，破頂高見5.65元。

必瘦站全年銷售合同按年跌3.1% 香港跌16%、必瘦站升15%

【10：00】太保 （02601） 今早反彈逾2%，高見30.05元。

【09：58】大市升幅最新收窄至55點，報28730點。

【09：55】虎都 （02399） 續升逾4%，破頂高見5.13元。虎都日前公布成功收購洪高科技，可於第二季起開展新業務。

【09：52】香港電視 （01137） 股價反彈3%，高見10.94元。

【09：49】建滔集團 （00148） 升逾8%，破頂高見47.95元；建滔積層板 （01888） 升近8%，破頂高見19.2元。建滔集團及建滔積層板聯合公布 ，預期截至3月31日止3個月純利分別較去年6月30日止6個月增長超過1倍及1.3倍。

【09：46】港股升幅擴大至近200點，最新升180點。騰訊 （00700） 跌不足1%，最新跌0.7%，報625元。

【09：43】創科 （00669） 升近4%，破頂高見139.5元。

【09：42】京信通信 （02342） 升逾7%，高見2.18元。

【09：39】港股最新轉升約80點，報28755點。

【09：38】騰訊 （00700） 早段跌幅收窄至1.1%，報622.5元。

【09：35】大市早段曾倒升，恒生指數最新報28659點，跌15點；科指跌0.8%，報8388點。

【09：33】國美零售 （00493） 昨急升後，今早跌3%。國美零售創辦人黃光裕昨出席分析員電話會議，為出獄後首次公開亮相。黃光裕表示，相信國美在重新建構新的經營模式後，未來表現將優於同行，集團目標為爭取現金流為正，並在18個月內大幅拓展線上分店數量。

【國美零售】黃光裕復出﹕國美未來不排除入駐抖音、快手等平台 稱「以開放心態合作」

【09：33】中遠海控 （01919） 回吐逾4%，低見12.8元。

【09：31】本地銀行股向好，滙豐 （00005） 升0.9%；渣打 （02888） 升1%。

【09：29】嗶哩嗶哩 （09626） 跌近5%。

【09：27】中煤能源 （01898） 升逾11%，破頂高見3.99元。中煤能源預期第一季純利介乎約39.4億至40.4億元人民幣，按年增長2.7至2.8倍。

【企業盈喜】中煤能源1898發盈喜 料首季利潤最少升2.72倍

【09：26】小米 （01810） 連續第三日回購，惟股價隨市偏軟跌0.4%。

【小米回購】小米斥資近5億連續第三日回購

【09：23】恒生指數低開70點，開報28604點。恒生科技指數跌0.9%，報8375點。騰訊 （00700） 跌2.5%；美團 （03690） 跌1.5%；友邦 （01299） 獲大摩升目標價逾46%，股價逆市升3%。

【騰訊股價】騰訊大股東Naspers擬折讓最多8.7%沽1.92億股 涉資逾1100億元 大摩早於3月22日已收貨

【09：13】期指開報28416點，跌125點或0.4%。

【08：55】恒指黑期跌約172點，報28409點；道指期貨升20點，報33348點。

【08：45】Prosus據報將減持騰訊的價格定為595元 為減持價格範圍上限

【08：00】京信通信擬分拆京信網絡於中國交易所獨立上市

【07：45】聯易融科技9959近28萬人認購 超額認購97倍一手中籤率20%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報28445點，跌229點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報46.3元，升0.4元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報609.29元，跌20.21元或3.2%。

更多ADR及中概股收市

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【07：30】聯儲局發表上月議息會議紀要，官員們認為美經濟前景好轉，但距離取得實質進展仍需要一段時間，儲局有必要繼續維持量寬措施。投資者預期寬鬆貨幣政策持續，加上拜登政府推進2萬億美元基建計劃，美股高位拉鋸，道指收報33446點，升16點；標指收報4079點，升6點；納指收報13688點，跌9點。

【開市9點半】騰訊大股東575至595元批股套現千億 騰訊ADR力守600關 港元短存有3厘高息

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責任編輯︰梁浩碩