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【騰訊股價】Prosus減持騰訊以上限595元定價、失控股股東地位　騰訊跌不足1%

股市 09:43 2021/04/08

分享：

【騰訊股價】Prosus據報將減持騰訊的價格定為595元　為減持價格範圍上限

騰訊 （00700） 大股東Naspers旗下上市公司Prosus計劃減持騰訊股份，騰訊今早公布，接獲Prosus知會，其全資附屬公司MIH TC已於4月8日與配售代理訂立配售協議，內容有關Prosus按總代價1141.8億元出售合共1.9億股騰訊股份，佔騰訊已發行股份總數約2%。

緊隨出售事項完成後，Prosus將間接持有27.7億股股份，佔已發行股份總數約28.86%，而Naspers、Prosus及MIH TC將不再為公司控股股東。配售股份佔騰訊已發行股份2%，Prosus持股將由30.9%減至28.9%。

根據銷售文件，Prosus擬以每股575元至595元，減持最多1.9189億股，較騰訊收市價折讓5.5%至8.7%，涉資超過1100億元。最新資料意味Prosus以上限定價出售。

595元的減持價，相對騰訊昨日收市價629.5元，折讓5.5%。

騰訊大股東Naspers擬折讓最多8.7%沽1.92億股　大摩早於3月22日已收貨，詳情請看【下一頁】

騰訊ADR周三收市折合報609.33元，跌20.17元或3.2%。騰訊今早股價最低見614元，最新報624.5元，跌不足1%

騰訊指，Prosus宣佈至少未來三年將不會進一步出售股份，有關安排符合其對公司業務潛力的長期信心。

【騰訊股價】大股東Naspers時隔3年再沽貨　當年股價跌至幾多才見底

責任編輯︰梁浩碩

港股 騰訊控股（00700） 騰訊 ADR

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