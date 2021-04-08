【騰訊股價】Prosus減持騰訊以上限595元定價、失控股股東地位　大和：買入騰訊時機

▲ 由南非Nasper控股的Prosus減持騰訊以上限595元定價、失控股股東地位

騰訊 （00700） 大股東Naspers旗下上市公司Prosus計劃減持騰訊股份，騰訊今早公布，接獲Prosus知會，其全資附屬公司MIH TC已於4月8日與配售代理訂立配售協議，內容有關Prosus按總代價1141.8億元出售合共1.9億股騰訊股份，佔騰訊已發行股份總數約2%。

緊隨出售事項完成後，Prosus將間接持有27.7億股股份，佔已發行股份總數約28.86%，而Naspers、Prosus及MIH TC將不再為公司控股股東。配售股份佔騰訊已發行股份2%，Prosus持股將由30.9%減至28.9%。

騰訊ADR周三收市折合報609.33元，跌20.17元或3.2%。騰訊今早股價最低曾跌逾2%、見614元，但其後迅速回穩，騰訊午後股價跌0.7%，暫報625元，成交達1375億元，若撇除Prosus配股上板，騰訊也錄得逾230億元成交。

大和發表報告指，若騰訊股價短期受累，反而成為入手時機。該行認為，騰訊將較較市場預期更早推出熱門遊戲的手遊版本，遊戲收入可勝預期，因此維持870元的目標價。

騰訊再遭南非股東減持股價卻異常硬淨 到底原因何在？可見【下一頁】

各大行騰訊最新目標價，可見【下一頁】

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根據銷售文件，Prosus擬以每股575元至595元，減持最多1.9189億股，較騰訊收市價折讓5.5%至8.7%，涉資超過1100億元。最新資料意味Prosus以上限定價出售。

騰訊指，Prosus宣佈至少未來三年將不會進一步出售股份，有關安排符合其對公司業務潛力的長期信心。

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責任編輯︰梁浩碩