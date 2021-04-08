全國兩會：地產商的機遇與風險

一些具備雄厚資產負債表的地產商在搶佔土地供應改革先機和應對不斷加碼的房地產貸款限制方面具備優勢。一年一度的兩會或利用土地供應改革、貸款限制等措施來重點遏制投機活動，並推動房地產市場的穩定增長。

全國兩會的房地產政策或利好現金充裕的地產商

2021年全國人大會議於3月5日開幕，重申保障穩地價、穩房價、穩預期。全國22城每年只能出讓3次宅地的改革旨在確保新地塊供應透明度，並有望減少每次拍賣的競拍者數量，這一舉措或將緩和地價上漲並提振地產商的利潤率水平。鑒於土地拍賣對地產商的訂金要求較為苛刻，槓桿率較低、現金充裕的地產商更有條件參與土地拍賣。土地市場競爭的緩和或有助於給住房市場降溫，原因是二手房價格通常以地價為參照基準。

房地產融資調控或打擊住房銷售

「十四五」規劃提出「推動金融、房地產同實體經濟均衡發展」並對房地產行業的信貸配額做出限制，兩會或將對此作出回應。中國央行設定的房地產貸款「紅線」限制了中資銀行對房地產行業的敞口，這可能會導致按揭貸款融資收緊，並對購房需求造成打擊。房地產板塊在銀行新增貸款中的佔比或將繼續下降。2020年前9個月，這一佔比已降至27%，對比2019年為34%，前3年為40%或更高水平。

高槓桿地產商或被迫出售資產

兩會或關注與通過限制地產商的槓桿率來對房地產融資進行調控。去年8月推出的「三條紅線」貸款上限新規已涉及12家地產商，此後或將擴大至更多房企。高槓桿的地產商所受到的影響可能最大，原因是減債優先可能會迫使這些房企尋求拋售資產、增發股本並通過降價以回收現金。

中國地產商今年的拿地熱度取決於財務狀况

資產負債表實力可能是決定中國地產商今年維持土地支出能力以推動銷售增長的關鍵因素。在「三條紅線」和土地供應改革之際，資產負債表強勁、投資需求激進的中國地產商最具加快銷售增速和土地支出的條件。相反，一些槓桿率高企和現金流覆蓋率疲弱的地產商或因其保守的投資策略而維持縮減拿地規模。