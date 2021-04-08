【開市9點半】騰訊大股東575至595元批股套現千億　騰訊ADR力守600關　港元短存有3厘高息

（1）騰訊 （00700） 大股東Nasper配售千億元股份，首先是要留意配股價，究竟是上限的595元還是下限的575元，若是上限價則反映市場願意取貨，或多或少對股價有支持，若下限價批出，反映投資者有戒心，股價恐續跌，今晨騰訊ADR重上600關，已初見資金低吸。其次是大股東批股後，批股的不明朗因素已消除，可聚焦返首季業績；第三是配股後街貨多2%，現值逾千億元，市場或可容易消化。

若配股價595元，相當於恒指跌154點，若575元，相當於恒指跌243點。

即睇開市9點半重點：

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【騰訊股價】騰訊大股東Naspers擬折讓最多8.7%沽1.92億股 涉資逾1100億元 大摩早於3月22日已收貨

（2）股市風高浪急，工銀亞洲推3個月的年息3厘定存，以吸新客，上限5萬元。

【港元定期存款】中資行重推3個月港元定存3厘高息優惠 無懼港滙轉弱拆息轉升

（3）中概股攜程終於來港招股第二上市，攜程網美股跌3.4%，折算報302.14港元，低港招股價9.3%或30.86元。內地五一黃金周將到，會否被看好？

【新股IPO】攜程周四起招股每股售價不高於333元 入場費約1.68萬元（第三版）

（4）疫情下滙豐計劃將英國的電話中心轉為永久在家工作，已有7成人願意，僅5%人認為要維持原有辦公安排。

【HSBC滙豐】滙豐擬安排逾1,200英國員工永久WFH 每年提供額外3200元津貼

（5）國美 （00493） 創辦人黃光裕出獄後首次主持分析員電話會議，國美近年業績欠佳，收入已連跌多年，並持續長期虧損，黃光裕最新仍是強攻綫上，提出以娛樂化營銷手法進行營銷。

【國美零售】黃光裕復出﹕國美未來不排除入駐抖音、快手等平台 稱「以開放心態合作」

（6）首季業績期即見企業發盈喜，內地復甦情況惹市場憧憬。

【企業盈喜】中煤能源1898發盈喜 料首季利潤最少升2.72倍

（7）小米已連續第三日回購，共回購12億元股票，回購彈藥百億元，已使用1成金額，股價續穩。

【小米回購】小米斥資近5億連續第三日回購

（8）京東 （09618） 旗下京東科技擬新成立一間金融控股公司，螞蟻早前亦傳出相關的改組。

【京東數科】京東科技擬成立新金融控股公司滿足監管要求

（9）雖然美國打壓中資企業美國上市，但仍有不少企業赴美。

【新股IPO】騰訊有份投資、每日優鮮擬最快今年內美國上市 集資至少39億元（第二版）

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

港股ADR、中概股及美股收市：

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記者：譚志偉