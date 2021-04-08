【樓市故事】為左同阿仔住近啲 外區客由青衣搬到將軍澳 870萬購將軍澳廣場2房

樓市暢旺，不少準買家趁通關前樓價未大升趕緊入市，也有換樓人士沽出自住物業，再於短期內換入另一個單位。最近有外區客近日沽出青衣單位，換入將軍澳廣場自住。

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美聯物業高級分區營業經理黃麗貞表示，入市氣氛熾熱，有外區客為住近兒子，近日沽出青衣單位，換入將軍澳廣場自住，2房成交價870萬元。上述成交單位為將軍澳廣場5座高層H室，實用面積476平方呎，屬2房間隔，景觀開揚，內櫳企理，吸引一直於青衣居住之家庭客承接換樓，成交價870萬元，折合實用呎價約18,277元。

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據悉，上址原業主於2008年5月以275萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利595萬元，升值逾2.1倍。

近日粉嶺也錄得「串燒」成交。世紀21奇豐粉嶺區資深營銷經理周晉廷表示，該行新近促成粉嶺名都成交，單位為富臨閣(6座) 高層B室（鳳凰樓），實用面積399平方呎，2房間隔，望遠景。單位原開價550萬元，放盤10日，獲同區上車客以532.8萬元承接。實用面積呎價13,353元。

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周晉廷表示，上述售出粉嶺名都單位的業主心儀粉嶺中心單位，故放售粉嶺名都單位後，即購入粉嶺中心K座高層01室，實用面積465平方呎，大2房間隔，望公園及山景。以上單位放盤個半月，原開價600萬元，微減2萬，成功以598萬元承接。實用面積呎價12,860元。

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記者：陳詠妍