【美股收市】儲局重申寬鬆立場 標指又破頂 道指靠穩

聯儲局發表上月議息會議紀要，官員們認為美經濟前景好轉，但距離取得實質進展仍需要一段時間，儲局有必要繼續維持量寬措施。投資者預期寬鬆貨幣政策持續，加上拜登政府推進2萬億美元基建計劃，標指收市破頂。

美債息周三續回落，美股高位拉鋸，道指收報33446點，升16點；標指收報4079點，升6點；納指收報13688點，跌9點。

科技龍頭股受捧，Facebook漲2.2%，收報313.09美元創新高 ; 亞馬遜、蘋果均升逾1%。

美國達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭（Robert Kaplan）預計，美國今年經濟將強勁反彈，而通脹率可能將遠遠超過2.5%，然後再回落。三藩市聯儲銀行總裁戴利(Mary Daly)認為，儲局的資產負債表規模，雖然已擴大至超過7萬億美元，但相較限制水平仍有一大段距離。

市場早前過度憂慮聯儲局提前加息的預期後，美債息回落，10年期債息回落至約1.65厘，保持在1.7厘以下。美元回穩，金價結束4連升，紐約6月期金收報1741.6美元，跌1.4美元。美國上周原油庫存減少超過300萬桶，紐約期油漲0.7%，收59.77美元。

美國總統拜登表示，對於2.3萬億美元基建計劃提出加稅建議，他持開放態度，企業稅率加幅仍有商討餘地，期望與共和黨商議修訂部分細節，但國會必須盡快批准這項基建計劃。

摩根大通行政總裁Jamie Dimon周三表示，隨着疫苗接種、政府巨大赤字支出、更多的量化寬鬆、新的潛在基礎設施法案，以及儲蓄過剩等，令美國經濟可能在2023年前保持繁榮，但潛在風險是病毒變種，和通脹急速上升促使聯儲局更早加息。他也提到，股市估值「相當高」，但多年的繁榮證明目前的水平是合理的。

數據方面，美國2月貿易赤字增至711億美元的破紀錄水平 ; 對中國貿易逆差246.2億美元，按月收窄6.2%。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

責任編輯：柯志宏