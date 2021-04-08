耶倫：美國擬讓2萬億美元公司海外利潤回流

▲ 耶倫預計，潛在的稅收計劃將在未來10年，讓企業大約2萬億美元海外利潤回流美國。（法新社資料圖片）

美國財政部長耶倫周三提出一項企業稅增稅計劃，該計劃與拜登的2.25萬億基建計劃相關。耶倫指潛在的稅收計劃，將在未來10年，將大約2萬億美元的企業海外利潤回流美國稅收網，其中7000億美元的聯邦收入來自終止將利潤轉移到海外的激勵措施。

耶倫表示，總共15年的稅收增加額，將為美國帶來約25萬億美元，將用來支付總統拜登8年支出計劃，該計劃旨在支持更多勞動力的基礎設施、綠色投資和社會計劃。

耶倫建議對美國企業稅收制度進行重大改革，包括為數十家不繳納美國企業稅的公司制定最低稅率，並加強審計和稅法的執行。

耶倫在電話簡報中向記者表示，美國的稅收收入已經處於幾代以來的最低水平，並且隨着稅收繼續下降，政府將沒有更多的錢投資於道路、橋樑、寬頻和研發。通過選擇在稅收上的競爭，已忽略了在工人的技能和基礎設施的實力上進行競爭，這是一場自欺欺人的競爭，這就是提出這項「美國製造」稅收計劃的原因，這會改變遊戲的玩法。

這項稅收提案遭到共和黨議員強烈反對，及部分溫和派民主黨人的抵制。西弗吉尼州參議員Joe Manchin表示，反對公司稅率超過25%。

盡管包括美國商會和企業圓桌會議在內的大多數企業，都反對加稅，但一些企業承認，提高企業稅來為基礎設施支出提供資金，可能帶來好處。亞馬遜首席執行官貝佐斯（Jeff Bezos）周二表示支持提高稅率，但未說明具體數字。

據CNN報道，美國網約車公司LYFT的總裁ZIMMER表示，支持拜登的加稅舉措。

而美國軍工企業雷神（Raytheon）則指拜登的稅收計劃，將使公司損失約10億美元。

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編輯：李勝君