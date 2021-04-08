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【阿斯利康疫苗】EMA指血栓屬罕見副作用 英建議30歲以下避用（第二版）

環球社會熱點 10:23 2021/04/08

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阿斯利康（AstraZeneca）疫苗與血栓間的關係有定案，歐洲藥品管理局（European Medicines Agency，簡稱EMA）宣布，血栓以及血小板低下是阿斯利康疫苗一種極為罕見的副作用（unusual blood clots with low blood platelets should be listed as very rare side effects of Oxford-AstraZeneca jab），但強調接種工作應繼續。英國政府旋即宣布，30歲以下民眾，應接種其他疫苗。澳洲政府表示會繼續審視疫苗，接種進程維持不變。

（第二版加入澳洲及意大利政府回應）

【Moderna疫苗】英國開始接種 威爾士打第一針

EMA聲明指，委員會深入調查了86宗血栓個案，考慮所有現有數據後得出結論，血栓以及血小板低下共同出現，屬阿斯康利疫苗副作用，但發生機會極低，大部分患者是60歲以下女性，並在接種後兩周內發生。

EMA執行主任庫克（Emer Cooke）見記者時解釋，引發血栓的可能原因之一，是人體對疫苗的免疫反應，但強調接種阿斯康利疫苗的整體好處仍超出副作用風險，建議繼續接種，當局會繼續監察情況。

EMA公布結論後，英國旋即作出回應，政府顧問委員會建議，30歲以下年輕人應改為接種輝瑞（Pfizer ）或Moderna疫苗。

【阿斯利康疫苗】或與血栓有關連 英專家仍呼籲接種

英國藥物及保健產品管理局（MHRA）同日舉行記者會，MHRA行政總裁雷恩（June Raine）表示，截至3月31日，英國有79宗血栓個案，當中19人死亡，全部都在接種首劑後，當中3名死者不到30歲。

澳洲政府周四（8日）表示，將會根據EMA及英國的研究審視阿斯利康疫苗，強調目前未有打算更改疫苗接種計劃進程，維持優先安排長者接種疫苗，並呼籲民眾維持對疫苗的信心。

意大利衛生部門建議60歲以上人士可接種阿斯康利疫苗，而60歲以下已接種首劑者可以繼續接種第二劑。

責任編輯：林建忠

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