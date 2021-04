【阿斯利康疫苗】EMA指血栓屬罕見副作用 英建議30歲以下避用（第二版）

阿斯利康(AstraZeneca)疫苗與血栓間的關係有定案,歐洲藥品管理局(European Medicines Agency,簡稱EMA)宣布,血栓以及血小板低下是阿斯利康疫苗一種極為罕見的副作用(unusual blood clots with low blood platelets should be listed as very rare side effects of Oxford-AstraZeneca jab),但強調接種工作應繼續。英國政府旋即宣布,30歲以下民眾,應接種其他疫苗。澳洲政府表示會繼續審視疫苗,接種進程維持不變。

(第二版加入澳洲及意大利政府回應)

【Moderna疫苗】英國開始接種 威爾士打第一針

EMA聲明指,委員會深入調查了86宗血栓個案,考慮所有現有數據後得出結論,血栓以及血小板低下共同出現,屬阿斯康利疫苗副作用,但發生機會極低,大部分患者是60歲以下女性,並在接種後兩周內發生。

EMA執行主任庫克(Emer Cooke)見記者時解釋,引發血栓的可能原因之一,是人體對疫苗的免疫反應,但強調接種阿斯康利疫苗的整體好處仍超出副作用風險,建議繼續接種,當局會繼續監察情況。

EMA公布結論後,英國旋即作出回應,政府顧問委員會建議,30歲以下年輕人應改為接種輝瑞(Pfizer )或Moderna疫苗。

【阿斯利康疫苗】或與血栓有關連 英專家仍呼籲接種

英國藥物及保健產品管理局(MHRA)同日舉行記者會,MHRA行政總裁雷恩(June Raine)表示,截至3月31日,英國有79宗血栓個案,當中19人死亡,全部都在接種首劑後,當中3名死者不到30歲。

澳洲政府周四(8日)表示,將會根據EMA及英國的研究審視阿斯利康疫苗,強調目前未有打算更改疫苗接種計劃進程,維持優先安排長者接種疫苗,並呼籲民眾維持對疫苗的信心。

意大利衛生部門建議60歲以上人士可接種阿斯康利疫苗,而60歲以下已接種首劑者可以繼續接種第二劑。

責任編輯:林建忠