【新股IPO】攜程9961即日起招股 每股售價不高於333元 入場費約1.68萬元

再來一隻中概股回歸，內地最大網上旅遊服務平台攜程Ctrip（新上市編號：09961）由今日（8日）起正式招股，攜程是次將發售約3,163.6萬股，每股發售價不高於333元，集資最多105.3億元；每手50股，入場費約1.68萬元。攜程保薦人為中金、高盛及摩根大通。

中概股撐起首季新股集資額按年增8倍 德勤料全年逾10隻中概股上市 新股集資逾4000億元，見【下一頁】

攜程旗下擁有四大在綫旅遊平台，分別為攜程、去哪兒、Trip.com及Skyscanner。截至2月底止，百度(09888) 持有11.5%股權為公司第一大股東，承諾90日禁售期。另創辦人梁建章、沈南鵬等多位董事及管理層合共持有約6.7%股權，騰訊(00700)大股東Naspers持股約5.5%。

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記者：張以正