蘋果未來幾週彈出私隱通知 Facebook曾表示不希望有關政策落實

蘋果今日（7日）表示，將在未來幾週內開始推行新的私隱政策，僅在用戶批准的情況下才容許應用程式追蹤用戶活動，Facebook等社交媒體早前稱，這項政策將會損害數碼廣告業務。

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蘋果將在iOS 14.5系統發布後實施新政策，但沒有表明確切的日期。外國有數碼廣告行業專家表示，這項私隱通知或會導致許多用戶拒絕授權。

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蘋果在去年6月宣布了這一項新變動，惟在9月表示將推遲變更，使數碼廣告商有足夠時間進行調整。

蘋果表示將在私隱政策變更之前，為應用程式開發商提供替代的廣告工具。其中一項是使其能夠在廣告發布後查看有多少人安裝了應用程式，而不會洩露用戶的信息。另一項則稱為「私人點擊管理」，讓廣告商客可以測量用戶何時在應用內點擊廣告，並將其帶到網頁，而又不會洩露有關用戶的數據。

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責任編輯：梁翠麗