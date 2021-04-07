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【美股焦點】聯儲局將公布上月議息紀錄 美股三大指數平開

股樓投資 21:57 2021/04/07

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美股三大指數沒有方向，道瓊斯工業平均指數微升33點或0.1%，報33,466點；標普500指數微升3.45點或0..09%，報4,077點；納斯達克指數暫無升跌，報13,697點。

【美股焦點】新經濟股首季暴跌 ARKK成份股邊隻跌得最殘?

美國總統拜登（Joe Biden）周二公布疫苗接種程序，將原先目標5月初全美民眾可接種疫苗的計畫提前至4月19日。拜登指，他上任至今已為美國人生產1.5億劑疫苗，目標在就任100日前提升至2億劑，疫苗接種情況與原先時間表同步。

市場觀望聯儲局即將公布的上月議息會議紀錄，市場關注局方對經濟復甦進度以及未來貨幣政策的看法。局方在上個月的會議紀錄中，聯儲局宣布維持利率不變，又指在2023年前不會加息，惟當局大幅調高經濟增長預期，但同時表示經濟前景有所改善，通脹率有所上升。

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撰文 : 林展鋒

貨幣政策 經濟 美股 議息 加息 拜登 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數 指數 通脹

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