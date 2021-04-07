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華為業務轉型傳遇困難 或將解散雲端人工智能部門

股樓投資 22:46 2021/04/07

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內地電訊設備製造商華為自早前捲入中美角力事件後，即加快轉型往其他業務的步伐，包括人工智能，以至漁業及養殖業等。然而有市場消息傳出，華為在雲端業務的進入時間晚於同業，導致有關業務的發展較對手落後，轉型路途遇上困難情況。有見及此，華為傳計劃解散雲端及人工智能業務部門。消息指，華為將把這部門分拆為兩部份，當中伺服器和硬件儲存操作業務，將併入從事產品開發的網絡產品和解決方案部門。該部門名稱改為ICT產品解決方案。

【大戶手影】吳光正家族旗下哥連頓證券 去年底清倉8隻港股 涉資逾20億元  詳情請看【下一頁

根據市場調研機構Canalys表示，截至2020年第四季，華為雲為內地第二大雲服務供應商，國內市佔率達17.4%。

較早前，華為亦透過入股深圳訊聯智付網絡，進軍第三方支付市場，是小米（01810）之後又一家擁有支付牌照的手機廠商。

受累中美事件，華為早前公布的去年業績增速放緩，其中銷售收入8,914億元人民幣，按年增長3.8%，淨利潤則錄646億元人民幣，按年增長3.2%。當中單計去年第四季度，營收下滑11%至2,201億元人民幣，為其季度收入有史以來首次下跌。

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撰文 : 李尚毅

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